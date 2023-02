Kwijlende Amerikanen, want de Pininfarina Battista is de snelste op de dragstrip.

8,55 seconden. Dat heeft de nieuwe Pininfarina Battista nodig om de kwart mijl te voltooien. Daarmee is de elektrische auto de snelste productieauto op de kwart mijl. Het vorige record was in handen van Rimac, met de Nevera. De Kroatische EV deed er 8,58 seconden over.