Bouwer van sjoemeldiesels krijgt megaboete van 1,5 miljard

Het is nog steeds niet klaar met die sjoemeldiesels.

Zeg je sjoemeldiesel dan zeg je Volkswagen. De Duitsers haalden zich hiermee een van de grootste schandalen uit de autogeschiedenis op de hals. Maar zij waren zeker niet de enigen die schuldig maakten aan rommelen met de uitstoot. Binnen Stellantis is er bijvoorbeeld ook volop gesjoemeld.

In het kader van sjoemelsoftware is er in de VS nu een recordboete uitgedeeld. De ontvanger van deze boete is deze keer geen autofabrikant, maar een motorenfabrikant. Het gaat om Cummins, ’s werelds grootste producent van dieselmotoren.

Cummins bouwde dus niet alleen diesels, maar ook sjoemeldiesels. Het ging om motoren die gebruikt werden in de Ram 2500 en 3500 in de periode van 2013 tot en met heden. Ook weer auto’s van Stellantis. En die Ram’s zijn dus nóg slechter voor het milieu dan gedacht.

Aangezien de Ram tamelijk populair is in de VS gaat het ook om grote aantallen: er zouden 960.000 auto’s voorzien zijn van sjoemelsoftware. Daarom moet Cummins nu dus een stevige boete ophoesten. Om precies te zijn gaat het om een bedrag van 1,675 miljard dollar, wat neerkomt op dik 1,5 miljard in euro’s.

Om deze boete even in het juiste perspectief te plaatsen: de omzet van de dieselbouwer bedroeg vorig jaar 28 miljard dollar en de winst 2,15 miljard dollar. Ze zullen dus niet meteen failliet gaan, maar ze zullen ‘m wel even voelen. Met de imagoschade zal het verder wel meevallen. Want ja, een groen imago heb je toch niet als je de grootste dieselproducent ter wereld bent.

Bron: Reuters