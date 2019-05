Audi S6 TDI: rijtest en video

De S6 rolt tegenwoordig met satanssap. Dat is lekker zuinig en past in de trend naar een lagere CO2-uitstoot of slaat Audi hier de plank compleet mis? Casper en Wouter rijden er samen in en geven het definitieve oordeel in de video. Of je leest alleen de rijtest, dat mag ook.

Of een Uber-TDI na dieselgate werkelijk een goed idee is, valt uiteraard te bezien. Daarbij is het ook wel weer goed om te bedenken dat de automarkt niet in ieder land hetzelfde is. Nederland had een hele grote voorliefde voor diesels, vooral in de zakelijke markt, want daar was bijtellingswinst te halen. En masse doken leaserijders de configurator in om een 14% of 20% bijteller lekker dik aan te kleden. Zelfs mensen die weinig kilometers maakten, kozen voor een diesel, want die reden lekker en de loonstrook zag er ook een stuk florissanter uit met die lage bijtelling.

De afgelopen jaren kreeg de diesel in Nederland echter dreun naar dreun: de eerste deelde de Volkswagen Group zelf uit door nogal creatief met de software om te gaan. Ondertussen stapten leaserijders massaal over naar plugin hybrides en EV’s, de overheid was daar zo enthousiast over dat er een hele stapel aan belastingkortingen te halen was. Omdat het huishoudboekje van de Nederlandse staat toch in balans moest worden gehouden, was het wel zaak om de belastingen op de rest van het wagenpark omhoog te gooien. Voor diesel gingen MRB (wegenbelasting), de accijns op brandstof en de aanschafbelasting per gram CO2 uitstoot (BPM) omhoog. Een driedubbel klapper die ervoor zorgt dat een diesel voor gewone stervelingen financieel niet heel aantrekkelijk meer is.

Dat Audi toch voor een TDI in de S6 (en S7) kiest, komt ook weer niet helemaal uit de lucht vallen. De SQ7 heeft ook een dikke V8 TDI, de vorige SQ5 was er in Europa alleen als TDI (en die komt er nu weer) en concurrent BMW heeft de M550d. Voor lange afstanden is diesel onverslaanbaar en het is al een paar decennia niet meer zo dat een diesel niet krachtig genoeg kan zijn om in een sportief model gelepeld te kunnen worden. In Europa zijn de dieselverkopen (gedeeltelijk) weer terug gestuiterd en de klantvraag naar sportieve diesels is (nog) niet uitgestorven.

De V6 TDI uit de S6

Waar de vorige S6 een 450 pk sterke en vier liter grote V8 benzine had, moet de S6 TDI het met een stuk minder slagvolume doen. Basis is het bekende 3.0 V6 TDI blok, maar dan geüpgrade met de allerlaatste hightech. Het dieselblok beschikt over 48V mild-hybrid technologie (MHEV) die het bijvoorbeeld mogelijk maakt dat de S6 bij snelheden tussen 55 en 160 km/u gedurende maximaal 40 seconden kan ‘coasten’ met uitgeschakelde motor. Door het gestegen voltage kan het regeneratieve remsysteem maximaal 8 kW terugwinnen die in een lithium-ion accu wordt opgeslagen. Dit systeem zorgt voor een gemiddelde besparing in het verbruik van 0,4 liter per 100 kilometer. Saai he, ik weet het, dus lees snel door in de volgende alinea.

Dat de V6 TDI een een turbo met variabele geometrie heeft is al een mooi begin, maar nog gaver is de elektrische compressor. Deze electric powered compressor (EPC) krijgt zijn energie van het 48V elektrische systeem en door zijn reactietijd van 250 milliseconden verkleint de EPC het turbogat. Zo worden hybride technologie toch weer leuk.

Zoals we gewend zijn dieselmotoren heeft ook de S6 TDI een reuzenkoppel (van 700 Nm) dat breed beschikbaar is (tussen 2.500-3.100 tpm). Als je de vergelijking met de vorige S6 trekt, valt het vermogen wel een tikje tegen: de V6 TDI schopt het tot 349 pk, 101 paarden zijn er totaal ontsnapt.

De prestaties zijn dan ook niet zo aardeverschroeiend als in de vorige S6 op benzine, maar je doet de S6 TDI ook tekort door hem alleen maar vlotjes te noemen. De topsnelheid is volgens de goede Duitse traditie begrensd op 250 km/u en de sprint naar de 100 doet de S6 limousine in 5 seconden rond, de S6 Avant (en S7) hebben 0.1 tel meer nodig. Met deze droge cijfers scoort de S6 prima, maar qua power missen we de benzine V8 natuurlijk wel. De uitgaande S6 had dik 100 pk meer voor totaal van 450 paarden en was een veel snellere sprinter. Of de gemiddelde S6 rijder de overstap naar een diesel ziet zitten, valt te bezien. Een lager verbruik en grotere actieradius zijn voordelen, maar ik vrees voor Audi dat in ieder geval in Nederland de diesel nog iets te veel in het verdomhoekje zit.

Het rijdt wel lekker, maar….

Een koppelrijke dikke diesel, een onderstel en besturing die redelijk communiceren, een comfortabel interieur en adaptief onderstel zijn ingrediënten voor een auto waarmee je moeiteloos lange afstanden gaat afleggen. Zelfs als de wegen smaller en bochtiger worden, heeft de S6 er weinig moeite mee. Op droog is het weggedrag uiteraard wat braaf, 349 pk is dan (veel) te weinig om de S6 puur op vermogen te provoceren. Pas als het glibberiger wordt, kan het quattro systeem aan de bak. Optioneel is de S6 leverbaar met het sportdifferentieel, dat de aandrijfkracht actief over de achterwielen verdeelt. Voor de Nederlandse weersomstandigheden is het overkill, maar mocht ik regelmatig in sneeuwrijke gebieden rondrijden, zou ik de optie wel aanvinken. Voor ons land met gematigd klimaat (en drukke binnensteden) is het wellicht beter om de ook optionele vierwielbesturing mee te bestellen.

De achttraps tiptronic-automaat is uiteraard wel standaard en in theorie is dat een fantastische bak. Bij Audi hebben ze helaas een nieuwe religie: hoe hoger de versnelling, hoe beter dat is. Het zal de schrik van dieselgate zijn, dat ze nu grijpen naar maatregelen die het milieu echt helpen, maar het rijplezier vergallen. In de bebouwde kom tokkelt de S6 TDI met 40 km/u op de teller reeds in de vierde versnelling. En let wel dat is met Audi Drive Select in de meest sportieve stand “Dynamic” en de pook van de bak in de S van sport. Het zou niet problematisch zijn als de bak dan op zijn minst flitsend terugschakelt, maar dat is niet zo. Zo wordt een auto met een elektrische compressor, hypermoderne automaat en de mild hybrid ondersteuning toch nog traag. Na een rollende start snak je helemaal naar een ander aandrijflijn of betere software, een fractie van een seconde gebeurt er niets, daarna vlamt de S6 TDI er pas vandoor.

Lekker dik

Qua uiterlijk en innerlijk heeft Audi het dan wel weer dik voor elkaar. Het interieur is ronduit briljant met fantastische materialen en de drie mooie, grote schermen. De meeste zaken worden bedient door middel van touchscreens (met haptische feedback), die prima werken. Voor de S6 zijn sportstoelen die met een combinatie van leder en alcantara bekleed zijn standaard.

Ook van buiten is de S6 lekker dik, met net wat agressievere bumpers, forse dorpels en groot lichtmetaal. Helaas hinkt Audi op twee gedachten qua achterkant: er lijkt een diffuser aanwezig met vier uitlaatpijpen. Alleen de eigenlijke uitlaat wijst 10 centimeter voor de bumper al naar beneden. Dat we genept werden met alle dikke sieruitlaten, wisten we al, maar dit gaat weer een stapje verder.

Voor buiten Nederland is er één duidelijke concurrent voor de S6 TDI. Afkomstig uit Beieren en al toe aan de tweede generatie heeft BMW de M550d ingezonden als afgevaardigde voor de endurance cup op de autobahn. Ook de BMW heeft vierwielaandrijving en een drie liter diesel, maar dan wel met 4 (!) turbo’s en 400 pk. De S6 TDI zet dan ook geen benchmark in zijn klasse en het is jammer van de automaat. Wellicht dat een kleine software-aanpassing daar soelaas kan bieden, als Audi AG het zelf niet doet, dan is er vast wel een chiptuner te vinden die het graag doet. De S6 TDI maakt namelijk wel hebberig, een bijna ideale auto om lange vakantieritten mee te maken.