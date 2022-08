Kleurrijke Mini Recharged maakt je dag beter

En het is al zo’n mooie dag! Toch maakt deze extra kleurrijke Mini Recharged ‘m nog beter.

Restomods zijn op dit moment heter dan de binnenkant van een versgebakken Van Dobben-kroket. Dat is op zich ook wel begrijpelijk. Moderne auto’s zijn weliswaar beter, maar lang niet altijd leuker. Het aantal eisen waaraan zo’n moderne auto moet voldoen is bizar hoog. Vaak moet het ook nog tegen een competitieve prijs aangeboden worden. Daardoor blijft er niet heel erg veel ruimte over creativiteit.

Maar met restomods is de prijs veel minder belangrijk. Dat niet alleen, er zijn minder gekke eisen waaraan de fabrikant moet voldoen. Een restomod is in principe niets meer of minder dan het opnieuw aankleden en fabrieksnieuw maken van een oude auto.

Leuker dan die van Paul Smith zelf

Dat wil niet zeggen dat de nieuwe wagens niet duurzamer zijn. Voor de Mini Recharged haalt men de viercilinder uit de Mini en vervangt men deze met een elektromotor.

Collega @RubenPriest had al een lading informatie voor je over de auto. Voor vandaag hebben wij deze extra kleurrijke Mini Recharged voor je. Het is een project van de Britse kunstenares Lakwena Maciver. Het doet ons wat denken aan de Paul Smith-Mini’s van weleer.

We zeggen van ‘weleer’ want Paul Smith heeft óók een kleurrijke Mini Recharged mogen maken, maar hij deed dat iets anders. In plaats van allerlei kleuren hield hij zich voor één keer in en kwam op de proppen met een blauwe Mini met blauwe bekleding. Gelukkig heeft Lakwena Maciver iets meer kleurtjes gebruikt.

Kleurrijke Mini ook in het echt te zien!

Wat heet, elk paneeltje en onderdeel is een andere kleur. Ook in het interieur (sterker nog – juist in interieur – is het kleurenthema doorgezet.

De Mini Recharged van Lakwena Maciver is gemaakt in opdracht van de BMW Group. De auto zal live zijn debuut maken tijdens de European Championships, een sportevenement dat in Duitsland plaatsvindt. Samen met de Mini van Paul Smith en een exemplaar van David Bowie kun je deze kleurrijke Mini Recharged aanschouwen op 11 Augustus op Königplatz.

