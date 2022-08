Cullinan Yachting Edition is hondsbrutaal

De Cullinan Yachting Edition is een fenomeen. Maar of je daar blij mee moet zijn, is een tweede. Hondsbrutaal is het wel en stiekem is dat ook gewoon tof.

Er zijn diverse meningen over tuning. De één vind het zonde. Een fabriek doet er jaren over om een auto te ontwikkelen in een paar maanden tijd ga jij dat ‘verbeteren’ met minimaal budget. No way dat dat lukt.

Anderzijds: elke auto is tegen een prijs gebouwd en derhalve een compromis. In veel gevallen kun je een standaardonderdeel vervangen door een upgrade en krijg je een betere auto. Dan moet je wel zorgen dat de aanpassing beter is. Niet zozeer anders.

Daar stoeien wij een beetje mee met deze aangepaste Cullinan. Het is een project van Carlex. Als je denkt dat je alles gehad hebt, komt Carlex Design eroverheen en dat is met deze Rolls-Royce Cullinan Yachting Edition niet anders.

Specialist

Carlex Design is een Pools bedrijf dat zich specialiseert in bijzondere bekledingen en andere modificaties. In veel gevallen is het erg logisch. Zo kunnen ze erg gave dingen doen met een Dodge Challenger of Ford Mustang. Die auto’s hebben een wat goedkoper interieur en die maken ze beduidend mooier.

Maar in het geval van de Carlex Cullinan begrijpen we het niet helemaal. Als er één merk is dat bloedmooie interieurs maakt, dan is het Rolls-Royce wel. Veel fraaier dan Rolls-Royce leder wordt het niet. Vraag maar aan Alpina: die halen hun Lavalina-leder bij dezelfde leverancier als Rolls-Royce.

Het is simpelweg het beste. Dus als je een Cullinan hebt, waarom zou je dan in hemelsnaam denken: “Ja, ik haal het door blinde nonnen gelooide leder eruit en breng het naar een Poolse interieurspecialist?

Interieur Cullinan Yachting Edition

Nou, er was er dus eentje! Want Carlex heeft er eentje bij de kladden genomen. Het resultaat is deze Rolls-Royce Cullinan Yachting Edition niet anders. Er is een hoop aangedaan. Er is een two-tone-kleurstelling.

Dat kan de Cullinan overigens erg god hebben. Het is een zeer forse auto met niet al te beste proporties. Dus met twee kleuren oogt het totaal (iets) minder massief.

Het interieur is overigens nog vrij duidelijk werk in uitvoering. Dit zijn overduidelijk computerbeelden. Wel is duidelijk wat het moet gaan worden. We zijn nu ondertussen erg benieuwd om zo’n Carlex interieur in het echt te aanschouwen.

Dit is zeker niet de eerste dure auto die ze onder handen nemen. Zou het dan toch beter zijn dat het beste van het beste?

