Audi A8 verbreekt Cannonball-record

Jazeker, een onopvallende Audi A8 verbreekt het Cannonball record. Dat is meer dan 165 km/u gemiddeld…

Laten we beginnen met het feit dat we absoluut niet roomser dan de paus. Iedereen heeft weleens te hard gereden. En in Duitsland hebben de meesten van ons snelheden boven de 200 km/u gehaald.

Risico’s

We gaan nu geen lezing geven over dat dat slecht is. Ja, er zijn risico’s aan verbonden. Toch konden we alleen maar meewarig heen-en-weer schudden bij het horen van een nieuw record dat verbroken is. Het gaat om de zogenaamde Coast-to-coast run, ook wel de Cannonball Run genaamd.

Getunede E63 AMG

Drie maanden geleden werd dit record scherper gesteld. In een tot 700 pk getunede Mercedes-Benz E63 AMG werd de route in 27 uur en 25 minuten. Dat betekent een gemiddelde snelheid van meer dan 165 km/u. Gemiddeld! Dus inclusief tanken, eten, drinken en toiletbezoekjes. De hoogste snelheid die werd gehaald was 310 km/u.

Nieuwe record

Maar dat record is alweer aan diggelen gereden. En niet zo’n klein beetje ook. De onopvallende A8 verbrak het record met een totale tijdsduur van minder dan 27 uur. Het nieuwe record is 26 uur, 38 minuten en 48 seconden. De reden dat ze het record aan diggelen konden rijden is simpel: het is veel rustiger op de wegen vanwege het coronavirus. Iedereen in de VS moest thuisblijven. Vandaar dat er meer dan 4.500 kilometer lang lekker door gestampt kon worden met de Audi A8 L.

Audi A8 L

Over de auto zelf is (nog) niet veel bekend. Het gaat om dus om een Audi A8 L, een perfecte auto: lang, breed, laag, uiterst stabiel en voorzien van vierwielaandrijving. Standaard heeft de A8 L 335 pk, minder dan de helft van het vermogen van de (getunede) E63 het record neerzette. Wel was de A8 voorzien van een enorme brandstoftank van enkele honderden liters, waardoor er minder stops gemaakt hoefden te worden.

Voormalig recordhouder

Alex Roy, voormalig recordhouder (in een M5 (E39)), sprak er schande van dat tijdens de coronacrisis een dergelijk record is gereden. Volgens hem was het mogelijk dat er een vrachtwagen met medische apparatuur en voorzieningen aangereden kon worden, met alle gevallen van dien. Alex Roy deed het in 32 uur en 7 minuten, mét verkeer. Dat is dus nog net wel veilig, weten we dat ook weer.

Imagecredit: Vinwiki, via YouTube.