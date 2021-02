YES! Er komen elektrische AMG's aan! - Autoblog.nl

Dat gaat lekker, van (bijna) elk model komt een elektrische AMG in de toekomst.

Er komen telkens meer ‘fatsoenlijke’ elektrische auto’s aan. Nu klinkt dit een beetje denigrerend naar de EV’s die op dit moment te koop zijn. Ondanks dat er zeer puike automobielen tussen staan, is er in veel gevallen wel iets op aan te merken.

Gisteren mochten we kennismaken met de Audi e-tron RS. Een van die uiterst puike auto’s waarvan prijs wellicht het grootste nadeel gaat worden. Tsja, je kan niet alles hebben. Maar als Audi met dergelijke elektrische ‘Dikschiffs’ op de markt komt, gaat Mercedes dan volgen met elektrische AMG’s?

Elektrische AMG

Het antwoord luist een volmondige ‘Ja!’. Aan Autocar laat Markus Schäfer weten dat er een elektrische aandrijflijn specifiek voor AMG gaat komen. Daarbij bevestigtde hij dat er AMG-versies zullen verschijnen van de EQA, EQB, EQE en EQS. Hoe deze aandrijflijn eruit gaat zien en wat de prestaties zullen zijn, is niet bekend. Echter, het hoeft geen betoog dat elektrische auto’s tegenwoordig heel erg snel kunnen zijn.

Van EQA …

De EQA 250 heft een 66,5 kWh-accupakket met een motor (190 pk en 375 Nm) op de voorwielen. Mercedes heeft al bevestigd dat er een versie komt met een motor op de achteras, waardoor het systeemvermogen stijgt naar 272 pk, misschien zelfs een beetje meer.

… tot EQS!

Aan de andere kant van het spectrum staat de EQS. De AMG versie daarvan zal zo’n 600 pk gaan leveren. In tijden waarin een Tesla Model S tegenwoordig meer dan 1.000 pk heeft, lijkt dat aantal vrij modaal te zijn. Zeker omdat de S-Klasse met benzinemotor al sinds 2003 leverbaar is met meer dan 600 pk, is het een klein beetje teleurstellend, zeker omdat EV’s enorm zwaar zijn. Zoals je wellicht begrijpt, zijn er verder nog niet veel details bekend.

Wanneer de elektrische AMG-versies komen, is eveneens niet duidelijk. Maar dat ze eraan komen, staat (gelukkig) in elk geval vast!