AMG en BMW M krijgen er een nieuwe concurrent bij

Dat kan alleen maar een succes worden, toch?

Eerder deze week werd er een nieuw performance label officieel gelanceerd: Genesis Magma. Alle ogen waren dus gericht op het Koreaanse luxemerk, maar intussen is er nóg een merk dat performance auto’s wil gaan bouwen. We hebben het over Infiniti, het luxemerk van Nissan. Je weet wel, het merk dat bungelt aan het randje van de afgrond.

Dit weerhoudt Infiniti er niet van om grote ambities te hebben. Ze hebben namelijk plannen om sportieve versies van hun modellen te gaan bouwen. Dit moeten dus Japanse tegenstrevers worden van de dikke Duitse modellen. Lexus heeft zoiets al eerder geprobeerd, met hun F-label. Daar zijn ze echter grotendeels mee gestopt.

Deze stap wordt niet gemaakt omdat de zaken zo goed gaan bij Infiniti. De verkopen in de VS zijn met 12,8% gedaald dit jaar. Maar dit is des te meer reden voor de Japanners om met sportieve modellen te komen. “Het gaat erom een ​​’halo’ creëren, iets waar mensen naar streven”, aldus Christian Meunier van Nissan Noord-Amerika. “Je wilt een product dat het beste in zijn klasse is, vooral in het premiumsegment.”

In het verleden heeft Infiniti wel wat modellen met een sportief sausje uitgebracht, maar dat gebeurde altijd een beetje halfslachtig. Zo was er de Infiniti FX50 Vettel Edition, met 30 pk extra en de G37 IPL, met 18 pk extra. Daar werden de Duitsers niet echt bang van. En de Q50 Eau Rouge met 568 pk is er nooit gekomen.

Deze keer wil Infiniti het serieuzer aanpakken. De toekomstige modellen moeten “echte performance” leveren, zonder concessies op het gebied van luxe of betrouwbaarheid. Dat klinkt allemaal veelbelovend, maar we moeten eerst maar eens even afwachten wat er van terecht komt. Maar in ieder geval leuk dat de plannen er zijn. Meer sportieve auto’s zijn natuurlijk altijd welkom!

Bron: Autonews