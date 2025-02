BMW introduceert extra voordelige 5-Serie in Japan

Deze strepentrekker in de 5-Serie range noemt men de 523i en hij is speciaal en extra voordelig voor Japan.

Daar het gras altijd groener is aan de andere kant, kijken wij graag naar automarkten van andere landen. Een ding is zeker; meestal zijn gave auto’s daar vanwege ons ongunstige belastingklimaat een stuk goedkoper. Maar, niet alles is elders allemaal beter. In Nederland mag je namelijk best een beetje tunen zonder al te veel gedoe, waar je in Duitsland en Oostenrijk alles moet eintragen. En we hebben ook over het algemeen best gladde wegen. Mits er geen vervelende hobbels in de vorm van Extinction Rebellion leden opstaan, uiteraard.

Toch spreekt unobtainium nou eenmaal tot de verbeelding. Wil heel Amerika nou echt een stationwagon? Nee, maar omdat ze ze niet kunnen krijgen roepen fora en ‘echte kenners’ er al decennia om. En zo waren wij weer zjjaloers op de E60 M5 met handbak. Of op de 333i en 745 turbo uit Zuid-Afrika. Om nog maar te zwijgen over de Honda Civic van AMG.

Nou zijn dat allen bleppers, maar soms maken merken ook instappers voor bepaalde contreien. Ook voor Nederland soms, zoals de BMW 316iN die speciaal voor ons werd gemaakt om de vanafprijs onder de 50.000 gulden te houden. Dat aanbieden van een scherpe prijs in Nederland hebben de premiums inmiddels opgegeven. Maar in andere landen gebeurt het nog. Eerder schreven we zo bijvoorbeeld over de BMW 520i met amechtige 1.6 voor onder andere de Turkse markt.

In Japan komt BMW nu op de proppen met de 523i. Vroegah, bij de E39, E60 en F10 had je met dat typeplaatje op de kont een heuse zes-in-lijn onder de kap. Maar de Japanse versie heeft dat helaas niet. In plaats daarvan zit er gewoon een versie van de B47 in. Eigenlijk is het een gevalletje van baaaaadge-inflatie. Want wij Europeanen kunnen de 520i krijgen met 208 pk. Maar deze Japanse 523i Touring heeft slechts 188 pk.

Het is wel een voordelige optie. Want de auto wordt aangeboden als -jawel- Exclusive voor omgerekend iets meer dan 52.250 Euro. Met sportpakket kost ‘ie een paar ruggen meer. Ter vergelijking: een kale 520i Touring in Nederland kost minimaal 73.936 Euro en 70 cent. Toch weer groener gras daar waar die zon opstijgt dus. Waarvan akte.