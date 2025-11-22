Volkswagen T-Roc is een baby-Tiguan #test

In stying en in techniek leent de VW T-Roc nogal veel van zijn grote broer.

Er valt overigens ook nog genoeg te kiezen, er zijn ook diverse nogal relevante verschillen. De Tiguan is uiteraard een maatje groter (het scheelt 16 cm), maar ook de T-Roc groeide in alle dimensies. De meest opvallende groeispurt maakten de wielen door: je kunt nu toch 20 inch krijgen. Om je een idee te geven: de Porsche 911 kreeg die wielmaat pas in de vorige generatie.

In de breedte en hoogte zijn de verschillen minimaal (+9mm), maar in de lengte groeide de T-Roc met 12,2cm tot 4,37m. De wielbasis nam iets minder toe naar 2,63m (+28mm), dus de overhangen werden iets forser. De ruimte op de achterbank is dan ook niet fantastisch. Om achter mezelf te zitten (ik ben 1,94m) moest de voorstoel een goede ruk naar voren.

Om alle cijfers meteen maar af te tikken: de bagageruimte is met 465 liter inhoud, prettig groot.

Alleen maar hybrides voor de T-Roc

Op termijn bestaat de line-up voor de T-Roc uit vier mildhybrides en twee fullhybrids. Die laatste twee zijn hagelnieuw en komen pas na 2026. Na de Jetta Hybrid had het Volkswagen concern geen echte hybrides meer, dus het is best een big deal dat die komen.

Erg veel details over de nieuwe hybrides zijn er niet, alleen dat ze op basis van de 1.5 TSI worden ontwikkeld en 136 of 170 pk hebben. Wat er NIET komt, is een plug-in hybride T-Roc. Mocht je willen stekkeren dan, zul je naar de Tiguan moeten uitwijken.

T-Roc 1.5 eTSI

Er komen direct twee versies: een 116 pk of 150 pk. Zelf schakelen behoort tot het verleden, alle T-Rocs krijgen een 7-traps DSG-automaat met dubbele koppeling.

Het anderhalf liter grote blok is een evolutie van de motor die we al kennen en draagt de naam 1.5 TSI evo2. Een Miller cycle verbrandingsprincipe, turbo met variabele geometrie en mildhybride techniek moeten zorgen voor aangename prestaties en een prettig verbruik.

De 48 V lithium-ion accu en 48 V starter generator geven 14 kW power en 56 Nm aan koppel. Juist op de dode momenten (voor de verbrandingsmotor) helpt de elektromotor mee en dat merk je goed. De T-Roc 1.5 eTSI pakt lekker op. Tegelijkertijd zorgt het 48-volt systeem dat er agressiever start-stop kan worden toegepast. Uitrollend naar een verkeerslicht of rotonde zet de T-Roc veel eerder de motor uit dan je zou verwachten. Totaal zou het zo’n halve liter per 100 kilometer moeten schelen.

We reden in een kletsnat Portugal alleen met de 150 pk versie en dat is ook de versie die ik zou aanbevelen. Met de 116 pk sterke 1.5 eTSI kakt de sprint naar de 100 in naar 10,6s. Het koppel wordt gelimiteerd op 220 Nm (ipv 250 Nm), dus dat is wel wat magertjes voor een modern auto.

De 150 pk sterke T-Roc sprint in 8,9s naar de 100, daarmee moet je veel EV’s nog steeds voor laten gaan, maar het voldoet zeker. De topsnelheid is 212 km/u, dat lijkt me ruim voldoende voor de gemiddelde Nederlandse koper.

T-Roc R en 4Motion

De reguliere T-Roc 2.0 TSI 4Motion met 204 pk komt direct beschikbaar. Die lijkt voor Nederland niet zo relevant, behalve dat die een trekgewicht van 2.000 kg heeft. De 116 pk T-roc mag maar 1.300 kg trekken, de 150 pk versie 1.700 kg. Alle versies hebben een kogeldruk van 80 kg, dus er kan best een e-bike mee. Ken je doelgroep he?

Net als bij de huidige generatie komt er ook weer een T-Roc R. De T-Roc van je ouders gekruist met de Golf R. Een beetje vreemd, maar best lekker. De 2.0 TSI EA888 krijgt eerst nog een mildhybride kuur en komt dan met zo’n 320 pk in de T-Roc R.

Systemen uit een hoger segment

Niet alleen de systemen, maar ook het veercomfort is echt heel volwassen. Zelfs als sportief ogende R-line met de grootste 20 inch velgen is echt vriendelijk voor de inzittenden.

In de basisversies zijn er twee schermen: een bestuurdersscherm van 10,25″ en een even groot centraal scherm. Het infotainmentscherm is te upgraden naar 12,9”, wat wel zo verstandig lijkt.

Belangrijker nog is dat de software een klap beter is én dat er meer fysieke knoppen zijn. Op het stuur zijn de touchsliders vervangen door de ouderwetse (maar prettigere) knoppen. In de middenconsole is een grote draaiknop te vinden voor volume (en rijmodi). Wat een verademing.

Ook op het scherm is de bediening verbeterd. In de Top Bar (boven) en de Bottom Bar (onder) zitten allerlei functies waar je snel bij wilt kunnen. Als klap op de vuurpijl kan je daar ook nog eigen favorieten worden toegevoegd. Het werkt een stuk beter dan voorheen.

Prijs T-Roc en conclusie test

De prijzen van de VW T-Roc beginnen bij € 37.990. Zoals gewoonlijk zit er in Nederland weer een klap belasting op, leuker kunnen we het niet maken. De stap van 5 mille voor de 150 pk sterke T-Roc lijkt wat fors, maar je zit dan direct vast aan een ander uitrustingsniveau. Eigenlijk scheelt het 2,5 mille, die het gevoelsmatig wel waard is.