Dit zijn de 13 duurste hatchbacks van Nederland

Houd je vast: dit wordt een heel Duits feestje.

We hebben al heel erg vaak afgegeven op crossovers. Zo ongeveer elke keer als er eentje op de markt gebracht wordt en dat is bijna wekelijks. Vaak opteren wij dan voor een stationwagon: net zoveel (of mee) ruimte, zonder al het idioot hoge gewicht en eveneens hoge zwaartepunt. Maar naast de Stationwagon is er nog een carrosserievariant die in Noord-Europa zeer in trek is en bijna even praktisch: de vijfdeurs hatchback. Net als met de stationwagon heb je vijf deuren tot je beschikking. Je kroost kan dus eenvoudig in- en uitstappen. Je hebt daarbij ook nog eens een vijfde deur die je (bijna altijd) toegang geeft tot een relatief bruikbare kofferbak. En laten we eerlijk zijn, vaak ziet een liftback of hatchback er net even gelikter uit dan de meer doelmatige ‘Wagon. Of niet? We struinen de Nederlandse autodealers af op zoek naar de duurste van het land. We beginnen met de ‘goedkoopste’ en eindigen met de duurste.

Mercedes-AMG A35 4-Matic (W177)

€ 67.642

De modellen van AMG worden dermate extreem, dat erg voldoende ruimte is voor een sublabel. Zo kunnen we ’53 AMG’ modellen verwelkomen, die misschien wel fijner zijn dan de volvette ’63 AMG’ modellen. Ook bij de A-Klasse heb je binnenkort de keuze. Er komt een allesvernietigende A45 AMG met meer dan 400 pk (!), maar als je dat wel erg overdreven vindt, is de A35 AMG een keurig alternatief. Je hebt nog altijd meer dan 300 pk (306 om precies te zien), vierwielaandrijving en een automaat. De vanafprijs lijkt wat dat betreft mee te vallen. Echter, er zijn een hele hoop opties mogelijk, waardoor de prijs zo naar de 80 mille loopt. Pure geldklopperij natuurlijk (zoals bij bijna alle opties het geval is), want in principe zit alles wat erop hoort te zitten er wel op.

BMW M140i xDrive (F20)

€ 70.706

De rechtstreekse concurrent van de Mercedes A35 is de BMW M140i xDrive. Natuurlijk heb je die vierwielaandrijving niet direct nodig, want de auto is in basis achterwiel aangedreven. Zo rijdt de auto overigens ook: het is een heel andere ervaring dan FWD auto’s met een Haldex koppeling. Nog een bijzondere voorziening is de motor: een heuse zes-in-lijn met 340 pk. Alleen voor de motor is de auto al zijn geld waard. Het is een van de meest briljante pareltjes: zeer soepel, uiterst krachtig, gecultiveerd en trillingsvrij. Nadeel van de achterwielaandrijving en zes-in-lijn is dat het ruimte aanbod echt belabberd is. De meest praktische hatchback is het niet, wel een heel leuke. Als je het geld hebt liggen, moet je het altijd doen. De M140i is een van de laatste der mohikanen.

Opel Insignia Grand Sport BiTurbo 4×4 GSI Exclusive (B)

€ 75.694

Wat doet een Opel in het lijstje? Opel maakt toch helemaal geen dure auto’s? Nou, jawel dus. Met de eerste Insignia zocht de Opel het al iets hogerop en de tweede generatie Insignia, de Grand Sport, doet er een schepje bovenop. Net als Porsche en Audi kun je zelf unieke kleuren uitkiezen! Hoe cool is dat? Nu wil het feit wel dat Opel niet meer zo populair is als vroeger, dus ook in een gewone kleur zul je redelijk opvallen tussen alle 3 Series van je collega. Voordeel ten opzichte van de BMW’s (en het andere ‘echte’ premium-spul) is dat Opel voor de aardigheid deze uitvoering helemaal volgestouwd heeft met uitrusting. Er zijn wel wat opties mogelijk, maar deze zijn vrij redelijk geprijsd. Eigenlijk totaal niet premium, wel zo prettig. Onder de kap ligt een 210 pk sterke diesel, de benzine-variant heeft de WLTP niet overleefd. Niet geschikt voor badgesnobs.

BMW 335d xDrive Gran Turismo (F34)

€ 81.883

Dit is zo’n auto waarvan je denkt: “wat moet je ermee?”. Wil je een crossover? Koop een X3. Wil je een sportieve crossover? Koop een X4. Wil je een redelijk praktische middenklasser: Koop een 3 Serie Touring. Weet je het allemaal niet meer? “Ah, hier staat de 3 Serie Gran Turismo!” Het is an sich geen slechte auto overigens. Je zit net even wat hoger in de 3 Serie GT en de auto is net even wat praktische dan een 3 Serie sedan. Als 335d xDrive is er weinig reden tot klagen. Het ding knalt in 4,9 seconden naar de 100 km/u! Wel is de prijs misleidend, want voor die 80 mille heb je uni-lak, kleine wieltjes en stoffen bekleding. Ook als je jezelf inhoudt ga je met gemak over de ton heen. Daarbij is het een ouder model aan het worden, de auto is immers gebaseerd op de oude 3 Serie, terwijl de nieuwe al in de showrooms staat.

BMW 435d xDrive Gran Coupé (F36)

€ 83.475

Eigenlijk geldt bovenstaande ook voor deze auto. Het is een 3 Serie met een beetje meer. In vergelijking met de 3 GT is er wel een duidelijke reden om voor de 4 GC te kiezen: kijk er naar. De 4 Serie Gran Coupe is veel fraaier om te zien. Je zit iets lager en het ruimte aanbod is wat kleiner, maar de auto rijdt ook aanzienlijk sportiever. De motor is dezelfde 3-liter biturbodiesel als in de 335d GT, dus met 313 trappelende paarden. Omdat de GC iets lager en lichter is dan de GT, is de GC nóg sneller, terwijl het verbruik gezien de prestatie heel redelijk is. Voor die 84 mille moet je niet te veel verwachten overigens. Ook hier zit je op stof, is de auto gespoten in een non-metallic lak en sta je op vier 17” grote thuiskomers.

Audi A7 Sportback 50 TDI quattro (C8)

€ 90.930

Aanvankelijk leek Audi hoge ogen te scoren met hun collectie Sportbacks, maar de RS3 en A5 met V6 plus de S5 zijn allemaal niet leverbaar. Het gamma bij de Zuid-Duitsers is op dit moment absolute gatenkaas met schrale drie- en viercilinders. Gelukkig is de A7 Sportback er nog. Sla alle motoren over en ga voor de ’50 TDI’. Je wil gewoon een zescilinder met een beetje power in zo’n auto. Nog een voordeel van de dikke diesel: je krijgt een achttraps automaat van ZF mee, in plaats van een S Tronic bak. Net als BMW weet Audi zijn auto’s lekker kaal uit te rusten. Denk aan ‘Twin-leder’ (is niet echt), 18” reservewielen en uni-lak krijg je standaard! We hebben even zitten pielen in de configurator, die 120 mille heb je zo gehaald. Heb je wel een enorm dikke bak voor de deur staan. Dat dan weer wel.

BMW 640d xDrive Gran Turismo (G32)

€ 95.952

Waar de 3 Serie GT maar moeilijk de handen op elkaar krijgt, lukt dat bij de 6 Serie véél beter. De 6 Serie is véél ruimer, wat logisch is gezien de afmetingen. Er is gewoon meer auto beschikbaar, waardoor het concept beter lijkt te kloppen. Ook de 6 Serie is standaard zeer karig uitgerust, maar gelukkig zit je wel op lederen bekleding uit te kijken op de non-metallic lak gespoten motorkap. Qua prestaties doet de auto het nauwelijks minder dan de kleinere 335d: 5.3 seconden heeft de zelfontbrander nodig om naar de 100 km/u te knallen. Tip: bestel niet het M-Sport pakket, maar ga voor een donkerrode met die 20” hoogglans velgen. Staat echt poepie-chic.

Kia Stinger GT 3.3 Twin Turbo V6 AWD (CK)

€ 97.050

De Kia Stinger houdt de gemoederen bezig. Volgens de liefhebbers van Duitse auto’s is de auto absoluut niet goed genoeg. Volgens veel internationale media (en @CasperH!) is de auto absoluut de moeite waard. De hoge prijs van de Kia is vrij eenvoudig te verklaren: de motor stoot op papier relatief veel CO2 uit, waardoor de Kabouter Klaver en Robot Jetten direct geld willen zien in de staatskas, om dat vervolgens uit te geven aan het behoud zeldzame champignon rassen. Ofzo. De Kia Stinger is veel completer uitgerust dan de Duitsers: alles zit er namelijk standaard op. Alles. Dat scheelt bij die Duitsers al zo 20 tot 30 mille. Zie de Stinger als een waarschuwing. Ze kunnen nu dzo’n auto maken. Kun je nagaan wat de bedenkers van de Pride, Sephia en Clarus over vijf jaar mee aanzetten.

Tesla Model S P100D Performance

€ 150.000

“Tesla’s zijn voor mensen die geen geld uit willen geven aan premium auto.” Zelfs ondergetekende heeft dergelijke uitspraken gebezigd. Echter, ze zijn niet helemaal correct. Met name de hele snelle Tesla’s zijn bijkans onbetaalbaar geworden. De snelste uitvoering kost nu precies anderhalve ton. In vergelijking met de Duitse concurrenten is de Tesla Model S iets beter uitgerust, maar is de bouwkwaliteit (ondanks vele verbeteringen sinds 2012) nog steeds uiterst matig op dit prijsniveau. Oh, en je staat op kleine 19” wieltjes, die gave 21” wielen die je op alle persfoto’s ziet zijn een optie. Je hebt overigens maar keuze uit 1 wieldesign, 5 lakkleuren en twee interieurkleuren. Dat is niet premium. Het is wel de snelste sprinter in dit lijstje: in 2.7 seconden wordt je naar 100 km/u gelanceerd.

Porsche Panamera Turbo Executive (971)

€ 224.900

Over bouwkwaliteit hoef je je bij de Panamera geen zorgen te maken: deze Porsche Panamera Turbo Executive laat zien hoe het hoort in een dergelijke auto. De Turbo is niet eens het topmodel, dat is de Turbo S E-Hybrid, door de lagere CO2 uitstoot van die plugin-hybride is de BPM lager en dus goedkoper dan het model zonder elektromotor. Daarmee is de auto wel een stukje lichter, alhoewel de auto met 2.075 kilogram (kentekengewicht!) nog altijd zwaarlijvig genoemd mag worden. De prestaties zijn desalniettemin ergl indrukwekkend: 0-100 km/u duur 3.9 seconden. Een stuk langzamer dan de Tesla. Op de snelweg is de Model S rijp voor de slacht overigens, want dit ding haalt op zijn sloffen meer dan 300 km/u.

Mercedes-Benz AMG GT 63 S 4-Matic+ 4-Door Coupé (X290)

€ 224.888

Het gamma van Mercedes-Benz is zeer omvangrijk, maar erg lastig te begrijpen. Het is de bedoeling dat dit een vierdeurs AMG GT is. Dat is het niet. De AMG GT is breed, laag en kort, terwijl de 4-Door Coupé hoog, lang en smaller oogt. Zie het als een hele snelle en zeer exclusieve CLS. In deze specifieke uitvoering is het een bizar snel loeder: Op de sprint legt ie het nipt af tegen de Tesla (3,2 naar de 100 km/u), maar op topsnelheid haakt het hele lijstje af: dankzij de 640 pk sterke V8 behoort 315 km/u tot de mogelijkheden! Met 900 Nm is er geen tussensprint die je gaat verliezen. En het is ook nog eens een praktische vijfdeurs. Althans, zo moet je hem aan moeder de vrouw verkopen.