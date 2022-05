AMG kinderwagen is zeldzaam, duur en erg cool

Met de AMG kinderwagen maak je de blits op het kinderdagverblijf.

Tijdens de eerste les Economie op de middelbare school krijg je het al te horen: kinderen zijn duur. Het zijn een soort wandelende Bermuda-driehoekjes waar al het geld lijkt te verdampen. Daar haken bedrijven slim op in. Want ja, de lifestyle die je zelf belijdt, wil je natuurlijk ook voor je kinderen.

Het heeft helemaal geen zin om je pasgeborene in textiel van Tommi Hilfiger te wrappen of rubber van Nike aan te meten. Maar ja ‘het is zo schattig’. En zo zijn kinderen wandelende reclamezuilen voor de fabrikanten. Alles om aan te tonen dat het erg goed met je gaat. En het mooie is: dat mag je zelf financieren.

Imagobooster

Daar komt nu een imagobooster bij in de vorm van deze AMG kinderwagen. Want laten we eerlijk zijn: die had jij nog niet voor je boreling geregeld, toch. De duwwagen is ontwikkeld samen met Hartan. Dat is een fabrikant van premium kinderwagens.

In dit geval hebben ze de sfeer van een gelimiteerde AMG toegepast op zo’n veredelde boodschappenkar. Zo is de stoffen kap (Jacquard Satin) voorzien van het AMG-striping. Maar het gaat verder dan striping en logo’s. Zo is de bekleding het Dinamica-stof dat Mercedes zelf ook toepast. Dinamica is een soort alcantara dat geen alcantara mag heten, net als het Race-Tex van Porsche bijvoorbeeld.

Niet om onaardig te zijn, maar als een nieuwgeborene ergens goed in is, is het wel vloeistoffen (en Olvarit) anti-peristaltisch naar buiten brengen. Met andere woorden, de hoeveelheid Dinamica is een beste gok voor een wezen dat constant moet overgeven. Daarbij zijn de met de leder beklede gordels een tikkeltje fout. Zal wel een Duits dingetje zijn. De beugel is ook met leer bekleed en voorzien van rode stiksels.

Fuchs velgen op AMG kinderwagen!

Qua exterieur zijn er de nodige logo’s, rode stiksels en uiteraard badges die vertellen hoe zeldzaam dit AMG poepluier-transport is. Het hoogtepuntje vind je onderaan de kinderwagen. Want check de wielen! Het zijn namelijk dezelfde wielen als je optioneel op heel veel andere Mercedessen kan krijgen. Dan zijn het gesmede Fuchs-velgen. Het is wel het ontwerp van de Fuchs-velg, maar dan lijken ze gemaakt te zijn van, eh, plastic.

Verder is de AMG kinderwagen voorzien van dingen die je ook op een auto ziet, zoals een handrem, vering, stoelverstelling en een kap die open kan. Daarnaast is er ook aan de ouders gedacht in de vorm van een hoop opbergvakken. Hoeveel de AMG kinderwagen kost, willen AMG en Hartan niet zeggen, maar 2 mille ben je wel kwijt.

Ook handig, vanwege het ontbreken van een V8 in de AMG kinderwagen, moet je kroost zelf de vroem-vroem-geluiden maken. Net als in de nieuwe C63 AMG, overigens.

Meer lezen? Dit zijn de 10 duurste toplimousines van Nederland!