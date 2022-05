Zoveel leverde de blote bips van Bottas op

De blote bips van Bottas is net als Bottas geweldig.

Valtteri Bottas is helemaal als herleven. Sommige coureurs die als wingman hebben gefungeerd, hebben het moeilijk als ze niet meer voor een topteam rijden. Denk aan Eddie Irvine, Rubens Barichello, Giancarlo Fisichella. Maar soms leeft een coureur ook helemaal op. Denk aan David Coulthard en dus gelukkig ook Valtteri Bottas.

De Finse coureur presteerde bij Mercedes altijd naar behoren. Redelijk constant, zonder echte diepe dalen of hoge toppen. Waarschijnlijk was dat ook precies de instructie. Want dit jaar doet hij het uitstekend bij Alfa Romeo. Bottas lijkt helemaal herboren, of teammaat Zhou moet écht zeldzaam slecht zijn.

Blote Bips Bottas

Daardoor zien we een veel relaxtere Valtteri Bottas. Dat niet alleen, we zagen onlangs ook een vrij naakte Bottas. Om een of andere reden leek het hem leuk om met de blote togus in het water te liggen.

Het gebeurde allemaal na de GP van Miami 2022. Valtteri Bottas ging met zijn partner Tiffany Cromwell een beetje vakantie houden in Colorado. Van die vakantie poste hij de foto van het moment dat hij in een beekje zwemt. In de blote bips. Naar boven. Enfin, het internet was te klein en iedereen vond wat van die foto en de blote bips van Bottas. De foto werd overigens geschoten door zijn vriendin Tiffany.

Geweldige vent

Bottas maakte gebruik van het momentum en ging samenwerken met fotograaf en beroepscreatieveling Paul Ripke. Die maakte er een mooie plaat van die mensen konden bestellen voor 10 euro.

Wat blijkt, maar liefst 5.000 mensen voelden wel wat voor een afbeeldingen van de bips van Bottas. Een eenvoudige rekensom leert ons dat er dus 50.000 euro is opgehaald. Dat geld gaat naar een goed doel. Wat is het dus een geweldige vent. De legende wil dat waarde collega @nicolasr meerdere afbeeldingen van de bips van Bottas in zijn huis heeft hangen.

Onder de indruk

Valtter Bottas is er onder de indruk van, zo laat hij namelijk optekenen aan Autosport:

Het is raar. Ik heb er nog geen eentje voorzien van handtekening. Misschien komt die tijdens een handtekening-sessie voorbij. Ik zag enkele afbeeldingen van waar mensen de foto hebben opgehangen. Sommigen hebben het in de woonkamer, keuken of slaapkamer.



De kracht van social media is ongelooflijk. In 24 uur tijd haalden we 50.000 euro op voor een goed doel met iemand zijn bips. Dat is gek. Ik begrijp er nog steeds niets van. Maar ja, we doen er ons voordeel mee. Valtteri Bottas, geweldige vent met geweldige bips.

Er gingen nog geruchten over een complete lijn aan producten met de blote bips van Bottas, maar die gaan er niet komen. Bottas geeft aan dat de mensen die de afbeelding thuis hebben hangen heel veel geluk hebben.

