AMG speelt helemaal op safe vanaf 2021

Dus sla nu je slag!

Geniet van wat je hebt. Vooral van de mooie dingen in het leven. Focus je niet op de negatieve issues. Voor zowel de autoliefhebbers als mensen in het algemeen. Maar we focussen ons hier, uiteraard, even op de autoliefhebber.

Op dit moment heeft AMG een enorm aanbod aan sportieve varianten van reguliere Mercedessen. Daar zitten een paar absolute parels bij, waaronder de C63 AMG. Veel ‘puristen’ geven de voorkeur aan de oude C63 met zijn 6.2 liter V8, maar ook bij de huidige C63 is er voldoende te waarderen. Het is een modale D-segment middenklasser met achterwielaandrijving en een enorm krachtige V8. Wat is daar niet leuk aan?

Aan het Amerikaanse Motor Trend laat AMG-baas Tobias Moers weten dat het binnenkort over is met de pret. Zowel de nieuwe C63 AMG als de nieuwe S63 AMG zullen voorzien worden van een plug-in hybridesysteem. Uiteraard klapt Moers niet helemaal uit de school met details, maar hij geeft wel aan dat het hybridesysteem niet afkomstig is van een gewone Mercedes-Benz. Een van de eerste auto’s met het nieuwe systeem is de hybride-variant van de AMG GT 4-door ‘Coupé’. Deze krijgt een biturbo V8 met op de voor- en achteras een elektromotor. Deze auto zal een rechtstreekse concurrent zijn voor de Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid.

Maar er is meer. De C43 AMG wordt wederom het model onder de C63 en zal ook een hybride worden. Ditmaal in samenwerking met de M139 viercilinder uit de A45 AMG. Iets dat wij al eerder konden melden aan onze trouwe lezers. Daarmee is de koek nog niet op, want de puristen krijgen nóg meer te slikken: vanaf 2021 zullen alle AMG’s voorzien zijn van vierwielaandrijving.

Vanaf de C-Klasse zijn alle Mercedessen voorzien van een in lengte geplaatste motor en achterwielaandrijving, dus het vierwielaandrijvingsysteem is daarop gebaseerd. In basis voelt de auto dan ook aan als een achterwielaandrijver. Sterker nog, waarschijnlijk wordt het systeem gebaseerd op de 4Matic-layout van de E63 AMG, waarmee de mogelijkheid bestaat om alle paarden alleen op de achteras af te vuren. Dus mocht je nog een hooligan-AMG wensen waarbij je vaker banden moet wisselen dan tanken, toog je naar de AMG-dealer.

Van boven naar onderen:

Mercedes-AMG S65 Cabriolet (C217) ’18

Mercedes-AMG C63S Estate (S205) ’19

Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ 4-Door Coupé (X290) ’19

Mercedes-AMG C43 4Matic Coupé (C205) ’19

Mercedes-AMG E63 4Matic+ Estate (S213) ’19