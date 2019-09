Maak de chique Continental GT minder chic

Vind je hem wel sneller terug op de parking bij de grootgrutter in Monaco.

Britse CoupĂ©’s zijn over het algemeen net even wat stijlvoller dan hun Duitse evenknie. Een Jaguar of Aston Martin heeft net dat beetje extra flair. Bij de Bentley Continental GT is het een beetje een twijfelgeval. Ten eerste omdat het onderhuids een heel erg Duitse wagen is (Porsche Panamera) en ten tweede omdat het een nogal forse automobiel is.

Mocht je een einde willen maken aan die twijfel, dan heeft de Arden een goede optie voor je. De Duitse Jaguar-tuner weet stijlvolle auto’s net even dat foute randje mee te geven. Ze nemen voornamelijk Britse auto’s onder handen, je kan er, naast je Jaguar, ook terecht met je Land Rover, MINI of Bentley. In dit geval geeft Arden alvast een hint van hun laatste project, de Arden Bentley AB III.

Deze auto, gebaseerd op de Continental GT CoupĂ© W12, is voorzien van een nogal heftige bodykit. Deze is geheel vervaardigd uit koolstofvezel. De nieuwe wielkasten zijn zo’n 5 centimeter breder. Per kant! Ja, je lest het goed, deze AB III is 10 centimeter dan de geenszins smalle Continental GT. Daarmee komt er plaats voor een setje nieuwe velgen van Arden. Ze zijn met 22″ bizar groot te noemen. Ook zal de lokale bandenboer er erg blij mee zijn.

Voor liggen er namelijk 275/35 22 banden onder, achter is dat zelfs 315/30 22. De velgen zijn gemaakt van magnesium, dus aanzienlijk lichter dan de standaard ‘lichtmetalen’ velgen. Aan de motor doet Arden vooralsnog niet zoveel. De Duitsers monteren wel een nieuwe uitlaat op de Continental GT, die het vermogen met 10% doet stijgen. Aangezien de W12 standaard 630 pk levert, zou dat dus uitkomen op 693 pk. Heel veel meer heeft een mens niet nodig. Prijzen en leveringsdata zijn nog niet bekend.