Volkswagen zet streep door ID.7-plannen

De ID.7 gaat veel minder verkopen opleveren dan gedacht, door een eigen beslissing van Volkswagen.

Een grote sedan die bijna tegen het premium aanschurkt. Als je dan een markt moet verzinnen voor zo’n soort model is het wel Noord-Amerika. Want hier in Europa hebben we het zo op dikke sedans. Liever een station, of beter gezegd, in dit klimaat liever een SUV.

Laat de Volkswagen ID.7 nou precies zo’n model zijn, maar deze komt niet langer naar Noord-Amerika! Wat is dat nou? Een opmerkelijke ontwikkeling. In mei 2024 werd al bekend dat de landing van de ID.7 in Amerika vertraging had opgelopen. Amerikanen hoefden het topmodel niet meer in 2024 te verwachten.

Volkswagen ID.7 toch niet naar Noord-Amerika

Volkswagen heeft nu een nieuwe ontwikkeling te melden, het merk ziet helemaal af van een introductie in Noord-Amerika voor de ID.7. In een reactie zegt de Duitse autofabrikant deze beslissing te hebben genomen naar aanleidingen van marktontwikkelingen. Daardoor kan de Verenigde Staten en Canada fluiten naar de elektrische sedan.

Uiteindelijk is het misschien wel een zeer verstandige beslissing. De EV-markt in Noord-Amerika loopt niet zo gestaag als in Europa. Om dan ook nog eens een elektrische sedan er proberen aan de man te brengen. Das een pittige klus. Een klus waar Volkswagen nu toch van af zit. Ook wel een beetje een flop, want in Europa is de ID.7 nou ook niet bepaald een hardloper.

Het helpt ook niet mee dat Donald Trump in het Witte Huis zit. Van de republikein is bekend dat hij het niet zo heeft met een groene agenda, waar EV’s vaak deel vanuit maken. Zo wil de eerder deze maand aangestelde president af van subsidie op elektrische auto’s in de Verenigde Staten.

Wellicht blikken we over een paar jaar terug op een heel moeilijk model, deze ID.7. In China verkoopt het merk dit model onder de naam ID.7 Vizzion. Sinds december 2023 is het model daar leverbaar, halverwege 2024 werd al duidelijk dat de EV heel slecht verkoopt in het Aziatische land. Terwijl China één van de belangrijkste markten is voor Volkswagen. Het laat zien dat de ID.7 een moeilijk ding is. Deze ontwikkeling met Noord-Amerika helpt het niet om van de Volkswagen ID.7 alsnog een succes te maken.

Via Autonews