Deze koninklijke G-klasse met V12 is een geheimpje

Mercedes wilde niet dat je deze G-Wagon te zien kreeg.

Badges vertellen al een tijdje niet meer hetzelfde verhaal als vroeger. Zo kon je er een jaar of tien geleden vanuit gaan dat een Merc met ’63’ op de rug de M156-motor (6.2 liter V8) onder de kap had liggen. Later kwam de 5.5 liter achtcilinder en nu heeft de nieuwste G 63 AMG een 4.0 liter V8. Maar voor een select groepje kopers bouwde Mercedes stiekem een G-klasse met V12-motor (M137-E63). Eentje daarvan gaat in de verkoop. Laat dat nou net de witte Mercedes hierboven zijn.

Volgens de beschikbare informatie bouwde Mercedes slechts vijf stuks van deze G-klasse met V12. Naast de exclusieve G-Wagons kregen 70 S-klasses en 26 CL’s deze krachtbron. Het frappante aan het verhaal is dat Mercedes niets naar buiten bracht over de speciale V12 G-klasse. Klanten zouden persoonlijk door AMG zijn geselecteerd en uitgenodigd om de G-klasse te kopen. Waarom Mercedes dit model geheimhield, is niet bekend.

Een van de gelukkigen was de koninklijke familie van Dubai. De prinsen zagen de G-klasse wel zitten en lieten er een in 2001 naar Dubai komen. Vervolgens kreeg de G-klasse een kentekenplaat met nummer 1 erop en ging de weg op. En dan bedoelen we ook echt de weg op, want er staat nu ruim 44.000 kilometer op de teller.

Specificaties van de G-klasse met V12

De twaalfcilinder produceert 444 pk, 620 Nm koppel en zit vast aan een automaat met vijf versnellingen. Verder staat de G-Wagon op 18-inch vijfspaaks wielen, is de koets van staal en zijn er naast de ”Alabaster” witte lak wat accenten van chroom en RVS.

Na twee decennia bij de koninklijke familie van Dubai is het tijd voor een nieuwe eigenaar. De Mercedes wordt op 1 december geveild bij RM Sotheby’s in Dubai. Het veilinghuis verwacht dat de G-klasse met V12 tussen de € 330.000 en de € 375.000 gaat opleveren. Of ga je liever voor een jong gebruikte AMG-roadster met vier cilinders minder?