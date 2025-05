AMG vlucht voor politie, crasht op Coolsingel

Dit gebeurt er als met 160 km/u door het centrum van Rotterdam rijdt.

Als je AMG’s wil spotten, dan is de Coolsingel the place to be. Figuren die een AMG gehuurd of gekocht hebben (al dan niet met familieleden) komen deze graag showen in de binnenstad van Rotterdam. Een beetje gas geven is ook niet uitzonderlijk, maar afgelopen zondag ging het wel héél hard.

De politie van Rotterdam raakte verwikkeld in de achtervolging van een GLA 45 AMG. Hoe de achtervolging ontstond wordt niet helemaal duidelijk, want de agent die het verhaal deelt op Instagram sloot pas later aan. De auto reed in ieder geval zondagochtend met 130 km/u over de Erasmusbrug, met een onherkenbare politieauto achter zich aan. Hij reed vervolgens ook door rood.

Vervolgens zette de achtervolging zich voort in het centrum van Rotterdam, met snelheden van 140 tot 160 km/u. Zoals de politie zelf schrijft “dat kan nooit goed aflopen.” En inderdaad: op de Coolsingel verloor de bestuurder de controle over zijn AMG en knalde hij tegen een paal. Dit gebeurde pal voor de McDonalds, maar die was nog dicht. Anders hadden een aantal mensen zich wel verslikt in hun Big Mac.

Met deze botsing was de achtervolging nog niet ten einde, want de AMG-rijder ging te voet verder. Een paar beveiligers zagen echter wat er aan de hand was en hielden de man tegen. Zo kon hij dus in de boeien worden geslagen, na een korte doch intensieve achtervolging door Rotterdam.

De bestuurder is in ieder geval zijn rijbewijs kwijt en de auto is ook in beslag genomen voor onderzoek. De telefoon van de man is eveneens in beslag genomen, want die had ‘ie over een muurtje gegooid. Dat is vrij verdacht, dus daar stond wellicht belastend materiaal op.

Foto: Verkeerspolitie Rotterdam