Nieuwe elektrische sedan van Stellantis heeft 679 pk

Stellantis bouwt niet alleen maar crossovers…

We worden doodgegooid met crossovers van Stellantis, maar vandaag hebben we voor de afwisseling iets anders. Het autoconcern presenteert nu een heuse sedan. Technisch gezien is het eigenlijk een hatchback (de achterruit gaat mee omhoog), maar ze noemen het een sedan. Gaan we verder niet moeilijk over doen.

De auto in kwestie is de Dodge Charger Daytona Sedan. Deze versie hadden we al voorbij zien komen op plaatjes, maar nu wordt ‘ie officieel geïntroduceerd. Dodge noemt deze auto “de enige vierdeurs musclecar ter wereld”. We zijn wel benieuwd welke definitie van musclecar ze hanteren. Een Amerikaanse auto met veel vermogen…? Dan is een Tesla Model S Plaid ook een musclecar.

Musclecar of niet, de Charger Daytona heeft inderdaad veel vermogen. Met het Scat Pack levert de auto 679 pk en 850 Nm aan koppel. Daarmee knal je in 3,3 seconden van 0 naar 100 km/u. Voor de maximale prestaties moet je PowerShot activeren, waarmee je gedurende 10 seconden een boost krijgt van 40 pk. Achterwielaandrijving heeft deze musclecar overigens niet: de Charger Daytona heeft standaard vierwielaandrijving.

De Scat Pack-versie is ook meteen de enige versie. Bij de coupé was er ook nog een instapper met 550 pk – de R/T – maar daar wordt nergens meer melding van gemaakt. Dat komt omdat deze versie voor geen meter verkocht en daarom geschrapt is. Overigens komt er op termijn nog wel een versie met zes-in-lijn.

Stiekem is zo’n Charger Daytona toch wel een gave bak, en het goede nieuws is dat ‘ie ook naar Europa komt. De auto zou nog dit jaar zijn opwachting moeten maken op ons continent. We gaan er vanuit dat we hier ook gewoon de keuze krijgen uit de coupé en de sedan.