Influencer met 17,5 jaar rijverbod racet gewoon verder

Rijverbod van 17,5 jaar? Meneer stapt gewoon de volgende dag weer in de auto.

Collega @nicolasr was eerder deze week nog lovend over onze Belgische vrienden, die een verkeershufter keihard aanpakten met een rijverbod van 17,5 jaar. Het nadeel van een rijverbod is echter dat je dit vrij makkelijk aan je laars kunt lappen. En dat is precies wat de jongeman in kwestie doet.

Mocht je het verhaal gemist hebben: het gaat om @adil.gofast, een Brusselse ‘influencer’, die op Instagram en Snapchat filmpjes post waarbij hij veel te hard over de openbare weg scheurt. Dit doet hij met dikke huurbakken, zoals een Audi RS6.

Deze filmpjes trokken de aandacht van het Openbaar Ministerie (of het parket zoals dat daar heet), en woensdag werd hij veroordeeld. Hij kreeg het eerdergenoemde rijverbod van 17,5 jaar en daarnaast boetes ter waarde van €25.600. Dat zal ‘m leren.

Helaas is Adil niet onder de indruk van deze straffen. Hij postte gisteren doodleuk weer een nieuwe video. Hij zegt dat de veroordeling allemaal niks verandert, en suggereert dat hij eventueel verder gaat in Marseille, waar het rijverbod niet geld. Kort voor de veroordeling postte hij ook nog een video waarin hij met 170 km/u door tunnels knalt in Brussel.

Het parket laat echter niet met zich sollen. Naar aanleiding van de nieuwe filmpjes zijn ze meteen weer een onderzoek gestart. Wat ons betreft wordt dit hardleerse stuk vreten gewoon achter slot en grendel gestopt. Overigens is de video op Instagram inmiddels verwijderd, dus misschien begint het toch langzaam te dagen dat het niet handig is om belastend materiaal te delen.

Bron: GVA