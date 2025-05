Wist je dat Ferrari-rood op een BMW een optie is?

Via Individual kun je de kenmerkende kleur rood van Ferrari bestellen op je BMW.

Zelfs op het gebied van lakkleuren kun je trends bemerken. Waar bepaalde auto’s in bepaalde kleuren eigenlijk niet zo’n goede match zijn, omdat sommige kleuren toch een beetje tijdsgevoelig zijn. Daartegenover staan tinten die altijd tijdloos zijn. Ferrari-rood is er zo’n eentje: om de ideologie van Enzo niet helemaal overboord te gooien moet een Ferrari eigenlijk wel in hun historische racekleur Rosso Corsa komen.

Rosso Corsa

Iets minder bekend wellicht is dat deze kleur ook gewoon bij BMW te krijgen is. Via Individual kun je al een tijdje de keuze maken voor Individual Rosso Corsa (P7K). Die tint is identiek aan de kleur waarin de meeste Ferrari’s herinnerd worden. Een paar mensen durfden het aan om deze kleur te bestellen op een M3 of M4, maar nu doet BMW het zelf ter ere van de nieuwe i4.

BMW i4 M60

Dankzij een eerder lek en kort daarna de officiële onthulling, weten we dat er een nieuwe topversie is van de BMW i4. De M60 leent zijn specificaties van de grotere i5 M60, dus 601 pk. Qua uiterlijk verschilt de M60 vrijwel niet van de M50, de vlieger dat je verschillende motorgroottes nog kan onderscheiden met een extra uitlaatpijp gaat immers niet op voor een EV. Vandaar dat BMW ook niet specifieke nieuwe persfoto’s had van de i4 M60.

Op de socials van M en Frank van Meel (de baas van M) verschijnt nu een speciaal uitgedoste BMW i4 M60 in Rosso Corsa, om toch de auto even ‘in het vlees’ te tonen. Rosso Corsa is een kleur met verleden, alleen heeft dat verleden weinig te maken met BMW. Bovendien kun je tussen Imola Red, Fire Red, Light Red of zelfs het historische Cinnabar Red (van de E24 en E30 bijvoorbeeld) genoeg rode unilakken bestellen die dicht in de buurt zitten van Ferrari-rood. Maar hey, wie kan er nou zeggen dat ze een BMW hebben in dé kleur van een Ferrari?

Jij, als je de kleur bestelt. Dat kan dus met Individual en op vrijwel elke BMW die Individual-lak kan hebben. Overigens is Ferrari niet de enige fabrikant waarvan BMW lakkleuren leent. BMW leent een heel scala aan kleuren van Porsche (waaronder Miami Blue, Signal Green, Ruby Star en Speed Yellow), Jaguar (Brewster Green, ook al is het van Porsche, is gebaseerd op de groene kleur van de D-Type), Lamborghini (Grigio Telesto) en zelfs rivaal Audi (Goodwood Green). Terwijl BMW vaak, net als Rosso Corsa, een (historische) evenknie heeft voor deze kleuren. Maar dat is Individual: elke keuze moet gemaakt kunnen worden.