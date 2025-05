Echt helemaal niemand wil een Mercedes AMG C63 met vierpits downsize tor

Echt helemaal niemand wil een Mercedes AMG C63 met vierpits turbotor.

Jarenlang was de Mercedes C63 AMG de onbetwiste zilverrug van het D-segment. Oké, de BMW M3 was wendbaarder en sneller op het circuit. Maar als het ging om de grootte van de mokerhamer onder de kap, dan was de snelste C koning. Bijkomend voordeel was dat dit ook te horen was aan het geluid uit de uitlaten.

Niet warm

Onder de druk van de klimalobby, maakte Mercedes echter een onbegrijpelijke fout. Het gooide haar unique selling point weg en kwam in plaats daarvan met een sneue vierpitter op de proppen. Die wordt weliswaar aan alle kanten ondersteund met elektropower enzovoorts. Maar het resultaat is vooral zo’n zelfgemaakte pizza waar je veel te veel toppings op heb gegooid. In plaats van met de epische pizza die je verwachtte, eindig je met een vochtige bodem die bezwijkt onder de olijven en tonijn. Dat is een beetje de huidige AMG C63. Loodzwaar, nodeloos gecompliceerd en eigenlijk bij introductie al achterhaald. Al snel werd duidelijk dat niemand er warm voor liep.

Zespitter

De lijdensweg van de Mercedes AMG C63 komt mogelijk volgend jaar tot een eind. Het sterke gerucht gaat dat Mercedes haar fout heeft ingezien en de dikste C een zespitter geeft, zoals de CLE. In de tussentijd moet de vierpits C63 nog uit voorraad verwijderd worden. En dat gaat samen met wat pijnlijke klappen in het gezicht.

Markt heeft gesproken

Zo wordt in het Verenigd Koninkrijk het topmodel inmiddels aangeboden met flinke korting. Gemiddeld genomen kan je je zo’n tienduizend pond besparen op de aankoop van een splinternieuwe C63 bij Britse dealers. Dat is tien procent van de vraagprijs. Het betekent dat de C63 verkrijgbaar is voor ongeveer 90.000 Pond. De veel populairdere BMW M3 Competition kost in het Verenigd Koninkrijk zo’n 107.500 Pond. De markt heeft dus gesproken: iedereen wil een veelcilinder.

Benzinehoofden

Zou jij met zo’n prijsverschil verleid worden door de vierpits C63? Of zou je er niet mee kunnen leven dat je dan je lidmaatschapskaart van de club der benzinehoofden moet inleveren? Laat het weten, in de comments!