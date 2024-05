Ook jij moet van je baas tweedehands leasen

Het tweedehands zakelijk leasen gaat gewoon het nieuwe normaal worden.

Vroeger was het leven zo simpel. Je wist simpelweg wat je moest kopen. Of het nu ging om cassettebandjes (TDK), filmrolletjes (Kodak) of Pindakaas (Calvé), het leven was duidelijk.

Ook qua auto’s. Je kocht of leasete elke drie jaar een nieuwe Opel, Ford of Volkswagen. En als je de corporate ladder goed besteeg, kon je af en toe zelfs een upgrade maken naar een luxer of groter model.

Minder minder minder

Maar dat was eenmaal zo. Met de prijzen van tegenwoordig wordt het erg lastig om minimaal gelijk te blijven. Dus de E61 525i werd een 320i F30 en nu een 218i Gran Coupé. Voor die prijsstijgingen zijn vele verklaringen: hogere belastingen, inflatie en andere dingen die gewoon door een – volgens het internet – ‘graaiende roverheid’ komen. De strekking is dus duidelijk: er komen minder nieuwe auto’s bij.

Maar ja, het aantal mensen op deze planeet stijgt wel. Dus er zijn nog altijd meer en meer mensen die zakelijk een auto moeten/mogen/willen rijden. Dus ja, wat moet je doen als je geen zin hebt om voor 35 mille een standaard-Golf te rijden? Dan kijk je naar een occasion. Volgens het Arval Mobility Observatory Mobility & Fleet Barometer 2024 van Arval gaat de vraag naar zakelijke occasionlease alleen maar toenemen.

Tweedehands leasen

Op dit moment is 25% van het leasewagenpark een occasion, maar dat aantal gaat hard stijgen. In Europa is het al 41% en volgens het onderzoek is 80% van de respondenten aan het overwegen om tweedehands te leasen voor de volgende auto. Met name gebruikte elektrische auto’s zijn erg in trek. Dat is ook niet zo vreemd, want daarbij zijn de onderhoudskosten (veel) lager. Daarbij willen veel bedrijven dat hun personeel elektrisch rijdt.

Geheel toevallig konden jullie afgelopen weekend ook kennis maken met de nieuwe private lease occasion van onze baas @michaelras, die nu in een chique Audi A4 Avant door de straten van Zuid-Holland paradeert.

Via: Automotive Online