Kilometervergoeding 2025: het is niet eerlijk!

Ieder jaar lopen de bedragen voor de onbelaste kilometervergoeding steeds verder uit elkaar.

Aan de ene kant heb je het bedrag waarmee de overheid stelt waar we het mee moeten doen. Aan de andere kant heb je Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) die jaarlijks berekend wat het eigenlijk zou moeten zijn. Plottwist, de onbelaste kilometervergoeding blijft hetzelfde terwijl je eigenlijk meer zou moeten krijgen.

Kilometervergoeding in 2025

Anno 2025 bedraagt de onbelaste kilometervergoeding € 0,23 per kilometer. Dat dekt niet de kosten die je daadwerkelijk maakt om op het werk te verschijnen. Volgens VZR zou de vergoeding voor een middenklasse auto minimaal € 0,36 moeten bedragen in 2025. Dat is een cent meer per kilometer in vergelijking met vorig jaar.

Werkgevers mogen je overigen meer geven, mar dat is dan niet onbelast. Vandaar dat € 0,23 de norm is. Alles wat je meer krijgt boven die 23 cent moet de werkgever aan loonbelasting inhouden en afdragen.

VZR roept al jaren dat de onbelaste kilometervergoeding niet reeël is en dat de overheid het tarief moet verhogen. Tja, dat doe je nou eenmaal als belangenbehartiger van zakelijke automobilisten. De overheid gaat dat niet doen. Het kost miljoenen euro’s. Die schatkist is al zo mager en het kabinet verzint allerlei draconische maatregelen om deze te vullen.



Heb je een privéauto van meer dan 45 mille, dan zou je inclusief alle kosten (rijden, onderhoud, afschrijving) zelfs 0,73 eurocent per kilometer moeten krijgen. Voor Vereniging Zakelijke Rijders is het roepen in de woestijn. Het laatste wat het kabinet gaat doen is de onbelaste kilometervergoeding verhogen. Ook al zou het misschien eerlijker zijn voor de Nederlandse werkslaven die iedere dag in hun privékar naar de baas tokkelen.