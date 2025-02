Amsterdam wil bouwvakkers binnenhalen met leen-Biro’s!

Want in een Biro past net zoveel als een VW Caddy, laat staan in een Transporter.

Het volgende hilarische hoofdstuk in het boek ‘De mislukking van de Nederlandse milieuzones’ dient zich aan. Nadat een oproep van het kabinet keihard werd genegeerd door grote steden is het niet veel beter gegaan. Een van de problemen is dat bouwlui niet meer in het centrum komen. Daar heeft de gemeente van Amsterdam iets nieuws op bedacht.

In de hoofdstad is een experiment gestart om een oplossing te vinden voor klussers die de binnenstad in willen, maar nog in een oude dieselbus rijden. Op zich goed dat de gemeente zoekt naar mogelijkheden, maar deze proefballon lijkt op voorhand behoorlijk kansloos.

Park + Switch in Amsterdam

Het idee heet Park + Switch en is precies wat die naam inhoudt. Je rijdt met je werkbus naar de Piet Heingarage vlak bij het centraal station. Deze garage valt net buiten de emissiezone. Je laat je bus achter in deze garage en stapt over op een emissievrij vervoersmiddel.

Mocht er een rits ID.Buzzjes staan, dan had het project best kunnen werken. Maar nee, je stapt over op een elektrische scooter, een elektrische bakfiets of een Biro. In die bakfiets kun je nog wel een slijptol kwijt, maar de andere twee vervoersmiddelen zijn volkomen kansloos voor bouwvakkers, nietwaar?

Daarnaast is de service niet gratis. Per dag dat je een elektrische scooter huurt, moet je € 35,- betalen. Gelukkig kun je een subsidie van € 3.000 aanvragen voor het gebruik van Park + Switch in Amsterdam. Aan de andere kant: na 85 dagen werken in Amsterdam is de subsidie op en mag je zelf gaan dokken.

Komt Park + Switch er ook echt?

Bij dit soort zaken in Amsterdam is steevast wethouder Melanie van der Horst gemoeid. Zij heeft al van een aantal ondernemers gehoord dat ze enthousiast zijn. Mocht het experiment succesvol zijn, dan belooft ze dat het systeem breed wordt uitgerold.

Leuk dat er wat ondernemers tevreden zijn, maar de NOS wist ook een minder tevreden klant te vinden. Deze glaszetter wijs op een paar belangrijke nadelen. Zo past zijn werkbus niet eens in de garage. Bovendien zegt hij: “Het is gewoon niet veilig om met een groot raam in een bakfiets rond te rijden in de Amsterdamse binnenstad.”

De glaszetter zou ook een ontheffing voor een dag kunnen aanvragen, maar die kost al € 100. “Een nieuw badkamerraam kost normaal zo’n 150 euro, maar met die ontheffingskosten en al het extra werk wordt dat nu ineens 300. […] Als er nu een klus in Amsterdam en een klus in Zaandam binnenkomen, dan is de keuze snel gemaakt.”, zegt de glaszetter. Dat kun je de beste man moeilijk kwalijk nemen.

Naast bouwlieden kan het ook voor automobilisten een stuk minder prettig worden om in de hoofdstad te vertoeven.