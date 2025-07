Opel onthult hun snelste straatauto

De sportieve Opel is terug. Soort van.

Een kleine 20 jaar geleden had Opel vijf OPC-modellen in het gamma én een heuse sportwagen. Helaas is het hele OPC-label inmiddels opgeheven en een sportwagen kunnen we al helemaal vergeten. Toch heeft Opel haar sportieve aspiraties niet helemáál verloren. Ze presenteren vandaag de Mokka GSE.

Het GSE-label was al ge(her)introduceerd op de Astra, maar nu gaan ze elektrisch. De Mokka GSE is het technische equivalent van de Alfa Romeo Junior Veloce, de Abarth 600e, de Peugeot e-208 GTi en de Lancia Ypsilon HF. Opel stond niet vooraan in de rij bij het uitdelen van de techniek, maar nu zijn ze ook aan de beurt.

De cijfers zijn dus geen verrassing. De hete Mokka krijgt 280 pk en 345 Nm koppel. Daarmee sprint je in 5,9 seconden van 0 naar 100 km/u. Dat maakt de Mokka GSE de snelste Opel van dit moment, maar die lat lag ook vrij laag. Qua top is het overigens niet de snelste Opel, want bij 200 km/u houdt het op.

Net als bij de eerdergenoemde modellen zijn er ook diverse hardware upgrades. Dat doet Stellantis wel goed. Zo is ook de Mokka GSE voorzien van een mechanisch sperdifferentieel, nieuwe schokdempers en een aangepaste achteras. Verder is de besturing aangescherpt en hebben de voorste remmen een upgrade gekregen.

Opel presenteert de Mokka GSE als een productieversie van de Mokka GSE Rallyauto. Leuk geprobeerd van de marketingafdeling, maar Alfa Romeo had dezelfde techniek een jaar geleden al in de Junior. Dat maakt deze claim ietsje minder geloofwaardig. Wel zegt Opel dat alle hoogspanningscomponenten uit de Mokka GSE Rally komen.

De uiterlijke verschillen zijn vrij subtiel. De voor- en achterbumper zijn ietsje sportiever vormgegeven en de auto is voorzien van 20 inch sloffen met daarachter gele remklauwen. Verder staat er GSE op de voorkant en de zijkanten, maar gek genoeg niet op de achterkant. Als er eentje voor je staat bij het stoplicht is ‘ie lastig te herkennen. Maar de Mokka is van zichzelf al een flitsende verschijning, dat scheelt.

Als je “échte OMG-momenten” wil ervaren (ja, dat staat echt in het persbericht) moet je nog even geduld hebben. Het precieze moment van de introductie is nog niet bekend. En dus ook de prijs nog niet.