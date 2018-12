2018, het jaar van de dikke vette lange files

Van Noord tot Zuid, van Oost tot West. Het was overal lekker stilstaan dit jaar.

Grote kans dat je als deelnemer aan het Nederlandse verkeer dit jaar meerdere keren heb stilgestaan op wegen die een maximumsnelheid van 100(+) km/u hanteren. Het was een drama dit jaar en de cijfers laten zien dat de files het voorgaande jaar flink hebben overtroffen.

Uit de nieuwste jaarcijfers van de ANWB blijkt dat de algehele file in 2018 met zo’n 20 procent is toegenomen in vergelijking met 2017. Er werden niet alleen veel files in de spits waargenomen, maar ook buiten de spits was er meer sprake van langzaam rijdend verkeer.

De Nederlandse wegen kregen dit jaar het nodige nieuwe asfalt, maar dit was bij lange na niet voldoende om al het verkeer op te vangen en in goede banen te leiden. Qua weer hadden we een droge zomer, wat gunstig is voor het verkeer. Enkele bermbranden gooiden wel roet in het eten als het gaat om de doorstroming. Er waren ook een paar dagen met minder gunstige weersomstandigheden. Op donderdag 18 januari kregen we in Nederland met een storm te maken. Ondanks de vele waarschuwingen ging veel verkeer de weg op, zoals vrachtwagens met zelfs lege combinaties. Tientallen vrachtwagens kiepten om met enorme vertragingen tot gevolg. Uit de statistieken blijkt dat maart de drukste maand was. De derde maand van het jaar kende veel regen, veel verkeersongelukken en daardoor veel vertragingen.

De meeste files waren te vinden in de regio’s Den Haag en Rotterdam, maar dat mag geen verrassing zijn. Wel opvallend is dat de filezwaarte toenam in provincies als Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. In Noord-Holland en Utrecht bleef de filezwaarte gelijk. Het filerecord voor 2018 werd recent behaald op 1 november, met een lengte van 1.135 kilometer in de avondspits. Gaat het er in 2019 beter op worden? Reken maar van neen.

