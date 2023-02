Durf jij met de Multivan van Delta4x4 de jungle in?

De Multivan van Delta4x4 is lekker ruig.

Het is natuurlijk een hele wilde aanname, maar het aantal aangepaste Volkswagen busjes, lijkt hoger te zijn dan bij andere bedrijfswagens van andere merken. Dat komt misschein ook omdat de Caddy en Transporter al jarenlang op de markt zijn. Ook zitten we met Duitsland naast ons dicht bij het vuur om modificaties te vinden voor de busjes van Volkswagen.

Multivan van Delta4x4

De nieuwe Volkswagen Multivan is nog niet zo heel erg lang op de markt, maar nu al komen de eerste tuners op de proppen met upgrades voor de bus. In dit geval gaat het om Delta4x4.

Dat is een Duitse veredelaar die eigenlijk van alles op wielen een offroader maakt, ook al had de fabrikant in kwestie het zelf niet direct in de planning staan. Zo kon je bij Delta4x4 eerder een offroad-911 krijgen dan bij Porsche zelf.

De veredelaar uit Pfaffenhofen an der Glonn (ja, zo heet die plaats, het ligt tussen München en Augsburg) liet al weten met de Multivan T7 aan de slag te gaan en dit is het resultaat! Het is niet simpelweg een verhoging met andere wielen, alhoewel dat ook gebeurd is natuurlijk.

Er is een speciaal door Eibach en Bilstein ontwikkelde liftkit die de auto met 40 millimeter verhoogt, zowel voor als achter. Zie het een beetje als de B12-kit, maar dan gaat ‘ie de hoogte in!

Dikke banden

Door de verhoging is er ruimte voor de nieuwe wielen. Het zijn Hanna-velgen met Loder all-terrain-banden in de maat 255/55 R18. Jazeker, een tuner de ’55’-sectie banden monteert, @jaapiyo is daar enorm mee in zijn nopjes. Overigens kun je alsnog kiezen voor 20 inch wielen, als je dat mooier vindt.

Maar er is meer! Zo heeft de Dealta 4×4 Multivan een lekker dik aangezette bodykit, inclusief wielkast-verbreders zodat de bredere wielen mooi wegvallen. Op het dak zien we een roofrack met de inmiddels verplichte LEDs erin.

Je kunt overigens alle onderdelen kiezen, de complete kit kopen mag ook, maar hoeft dus niet. Het onderstel kost 1.400 euro en de wielset is 3.900 euro, om even een indicatie te geven. Nu maar hopen dat die bulllbar van de concept-versie ook nog in productie gaat.

