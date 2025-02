Automobilisten hebben niks meer te zeggen in Amsterdam!

We raken onze ruimte in de hoofdstad kwijt.

Het gaat niet goed met de automobilist in onze hoofdstad. Parkeren wordt steeds lastiger en alsmaar duurder, je bent er steeds langer onderweg en mag er niet harder dan 30 km/u. Maar kennelijk zijn de autorijders in de stad waar alles kan nog niet genoeg gekweld. Misschien wel de grootste vijanden van automobilisten, fietsers, krijgen straks meer ruimte op de rijbaan in Amsterdam. Zelfs als automobilisten het daar niet mee eens zijn!

Vorig jaar hield de Gemeente Amsterdam vier maanden lang een experiment. Op de Constantijn Huygensstraat en de Bilderdijkstraat mochten snelle fietsers de rijbaan op, tussen het autoverkeer. De maximumsnelheid was 30 km/u op de rijbaan en er gold een adviessnelheid op het fietspad van 20 km/u. Omdat snelle fietsers volgens de wet nog niet op de rijbaan mogen, werden er tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd.

Een paar fietsers zien het wel zitten, automobilisten niet

Uit interviews met fietsers blijkt dat de meeste gewoon op het fietspad bleven. Slechts 3 procent meer fietsers koos ervoor om op de rijbaan te fietsen. Die paar personen die op rijbaan fietsten, vonden het prettig om tussen de auto’s te trappen. Automobilisten zijn het daar totaal niet mee eens.

Uit de enquête blijkt dat slechts 26 procent van de automobilisten het een goed idee vindt om fietsers op de rijbaan toe te laten in Amsterdam. 68 procent vindt het geen goed idee. Daarnaast vond bijna twee derde het (heel) druk, voelde ongeveer de helft zich (heel) veilig, en voelde ruim een derde zich (heel) onveilig. En dat met nog maar 3 procent van de fietsers op de rijbaan. Stel je voor wat de automobilisten zich voelen als er nog veel meer tweewielers tussen de auto’s rijden.

Toch is er draagvlak

lle respondenten en geïnterviewden (zowel automobilisten als fietsers) maakten zich na de proef nog steeds zorgen over de verkeersveiligheid. Toch wil de gemeente doorgaan met verdere tests. ”Dit in acht nemende, lijkt er wel voldoende draagvlak om verder te testen met deze manier van wegindeling.”

Wethouder Melanie van der Horst van Verkeer en Vervoer licht toe: “Deze proef heeft laten zien dat snelle fietsers veilig op de rijbaan kunnen rijden. De komende tijd gaan we verder experimenteren om de snelheid op het fietspad omlaag te krijgen. Dit voorjaar starten we al met een proef om snelle fietsers langzamer te laten rijden in het Rembrandtpark, Westerpark en Vondelpark.”

En zo komen er nog meer experimenten. Denk aan het vervangen van een adviessnelheid door een maximumsnelheid, elektrische vrachtfietsen vrijwillig naar de rijbaan brengen en – let op – het verbieden van EV’s in voetgangersgebieden waar fietsen wél is toegestaan. Waarschijnlijk vanwege het zachte gezoem van elektrische auto’s in plaats van een stevig uitlaatgeluid? Zelfs EV-rijders worden dus aangepakt. Hoe dan ook, dit voorjaar krijgen de experimenten dus een vervolg. Zin in…?

