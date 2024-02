Andretti en Cadillac missen F1 door agressief spam filtertje

Andretti en Cadillac missen de Formule 1 vanwege een agressief spam filtertje.

Het is lichtjes ondergesneeuwd door ander F1 nieuws deze week. Maar de F1 week begon natuurlijk slecht voor de fans met de mededeling dat Andretti Cadillac in de nabije toekomst geen plek op de grid krijgt. Je kan een heleboel vinden van de Andretti-clan en van de belangetjes van andere teams. Maar de meeste kijkers van de sport zullen het ermee eens zijn dat twee extra auto’s en coureurs op de baan geen slechte zaak zou zijn. Zelfs in het slechtste geval, kunnen die immers de Latifi-Abu Dhabi 2021 rol op zich nemen. Al is het maar met een spinnetje dat voor een beetje reuring in een saaie race zorgt.

Maar ja, voor de betrokkenen zelf is het natuurlijk een ordinaire geldkwestie. De Andretti’s willen natuurlijk niet per se opeens nu de Formule 1 omdat ze na decennia IndyCar toe zijn aan iets nieuws. Nein, sinds het budgetcap is de Formule 1 in een keer een enorm winstgevende kwestie geworden voor de teams. De inkomsten komen met bakken binnen en de uitgaven zijn middels de regeltjes beperkt. Enkele jaren geleden verkocht Claire Williams nog het gelijknamige team voor naar verluidt circa 20 miljoen Dollar. Nu is zelfs het startbewijs al 200 miljoen waard. Dat is namelijk wat de andere teams willen ontvangen van een nieuw team dat ze bij hen voegt.

Of liever gezegd: dat is het bedrag wat in de boeken staat. Maar eigenlijk wil men meer hebben. Mocht er een elfde team bijkomen, moet de poet immers verdeeld worden onder meerdere deelnemers. De gierige tien zittende teams, willen daar vooraf ordentelijk voor gecompenseerd worden. Kortom: de F1 trog is bijzonder rijk gevuld dezer dagen. Andretti wil er de hand in steken. De andere teams willen ‘m voor zichzelf houden.

En toch is er vanuit de FIA een FOM een ‘ordentelijk proces’ (soort van) voor potentiële nieuwe teams. Hun belangen zijn wat meer ambigue. De FIA is natuurlijk de regelgever, dus in principe ‘onpartijdig’ (behalve dan dat ze veel geld verdienen aan de F1 en dat als iedereen besluit dat ze niet meer de regelgever zijn, dat euhm…opeens niet meer het geval hoeft te zijn).

De FOM op haar beurt, zou het eventueel wel kunnen zien zitten om er een team bij te hebben. Beter voor de show, dus beter voor de inkomsten. En misschien ook wel beter voor de macht. Een beetje verdelen en heersen wordt alleen maar makkelijker als er meer teams zijn om te verdelen. Ze moeten alleen wel die balans zoeken om de huidige teams niet helemaal tegen de borst te stuiten. Het zou niet de eerste keer zijn dat teams zich verenigen onder een dreigement een eigen raceserie op te zetten.

Hoe dan ook; de deur staat op een kier en Andretti leek er doorheen te glippen. Maar dat gebeurde uiteindelijk dus niet. Een van de redenen daarvoor, zo nu blijkt, is een gemist emailtje. In een tweede uiterst teleurgestelde en begrijpelijk ietwat verongelijkte reactie, laat Andretti weten dat ze een uitnodiging van de F1 om op 12 december te komen praten gemist hebben. Deze was in de spam terechtgekomen. Tsja goed, een of andere Italiaan genaamd Domenicali die je verzoekt een paar honderd miljoen over te maken…kan gebeuren.

Door deze koddige blunder kwam er geen respons van Andretti en dus ook niemand opdagen op 12 december. De F1 heeft dat geïnterpreteerd als ‘nou ja prima jongens, als het zo moet, dan maar niet’. Andretti geeft nu aan dat het uiteraard bereid was geweest te praten over een en ander. Geef je bakken geld uit en neem je -naar verluidt- 120 man in dienst…word je verslagen door een spam filtertje. Het zou misschien moeten kunnen om alsnog aan tafel te gaan. Maar of er aan alle kanten zoveel geestelijke vrijheid bestaat om dat nog even te regelen…We gaan het zien. Vaak zijn mensen die het idee hebben een hoge functie te hebben behoorlijk narcistisch in dit soort kwesties en houden ze voet bij stuk.

Zoals bekend heeft de FIA de deur wel nog steeds open staan voor Cadillac (General Motors) om een eigen F1 motor te bouwen en zich op die manier in het veld te voegen. Daar zien de FIA, FOM en andere teams natuurlijk wel de meerwaarde van in, want als een (of meer) van de huidige motorenbouwers (straks vijf met Red Bull Powertrains erbij) opeens stopt, ben je weer een stap dichterbij IndyCar. Eigenlijk zegt de FIA dus door de regels heen: dat miljardenbedrijf GM willen we er wel bij, die pauperige miljonairs van de Andretti-clan kunnen we missen. Het is bijna een soort hoog spel om GM een motor te laten maken.

De kans dat GM echter daadwerkelijk honderden miljoenen gaat uitgeven met een in alle opzichten onzeker resultaat in het verschiet, achten wij zeer klein. Het is al een mirakel dat ze weer meedoen in Le Mans (voor zo lang als het duurt).