Gerucht: “Albon driejarig contract bij Red Bull aangeboden”

De F1 geruchtenmolen draait op volle toeren. Nu zou Alexander Albon een driejarig contract bij Red Bull aangeboden zijn.

De F1 wereld explodeerde afgelopen week toen opeens uit het niets helder werd dat Hamilton zich bij Ferrari zou voegen. Of nou ja, uit het niets; complotdenkers denken achteraf te weten dat het al een tijdje in het vat zat. Zo reageerde Leclerc vorig jaar al een beetje ‘opvallend’ toen hij gevraagd werd over een potentiële toekomstige teamgenoot. Het is altijd een beetje de vraag wat wij weten en wat de insiders zelf weten.

Enfin, over Lewis hebben we het genoeg gehad. Maar wat voor implicaties gaat deze move hebben op de rest van de grid. Uiteraard zal er iemand doorgeschoven moeten worden naar Mercedes. Maar wellicht komen er nog meer mutaties. Andere teams kunnen ook zomaar het idee krijgen ‘poaaaaah, Ferrari heeft Leclerc én Hamilton, nu moeten wij ook Max Verstappen en zijn tweelingbroer hebben’.

Een van de coureurs die in verband wordt gebracht met een move is Alexander Albon. De Britse Thai heeft zich na zijn mislukte avontuur bij Red Bull naast Max Verstappen knap teruggevochten. Nu doet twee jaar rijden bij Williams als teammaat van Latifi en Sargeant geen enkele coureur kwaad. Het is wat mij betreft dus ook een beetje de vraag of de hype terecht is. Mick Schumacher zag er ook uit als een held naast Mazepin. Maar Albon heeft hoe dan ook het momentum mee.

Dus wordt hij in verband gebracht met het zitje bij Mercedes. Maar nu denkt Peter Windsor te weten dat ook Red Bull hem terug wil hebben. Het zou dan de zoveelste keer zijn dat Red Bull Albon ’terughaalt’. Als jonkie werd Alexander al uit het opleidingsprogramma gegooid, waarna hij uiteindelijk toch nog de kans kreeg bij Toro Rosso. Na een jaar aan de zijlijn plaatste Marko de voormalig kart-crack (#België) bij Williams, maar afgelopen seizoen zijn de banden met Red Bull formeel verbroken. Naar verluidt ook omdat Toto Wolff het niet tof vond om een ‘spion’ te hebben rondlopen bij een van Mercs klantenteams.

Voor Albon zou er een driejarige deal klaarliggen om weer plaats te nemen naast Maxsj. Hij zou dan uiteraard de opvolger worden van Sergio Perez, die tevens zijn eigen opvolger was (#meta level). Maar goed, het is allemaal als, dan, fugazi. Want de grote vraag is of Albon wel terug wíl naar Red Bull. Zeker als Mercedes echt een reële andere optie is. Ironisch genoeg gaf AA23 zelf vorig jaar aan dat er een meerjarig contract voor Norris bij Red Bull klaarlag. Daarmee impliceerde hij dat Norris er zelf niet zoveel trek in had om naast Max te gaan racen. Iets wat Lando onlangs overigens met zoveel woorden ruiterlijk beaamde.

Aan de ene kant is de situatie bij Red Bull nu anders dan toen Albon er was. Destijds was hij na Gasly de volgende relatieve nieuweling die opgerookt werd. Nu is duidelijk dat Gasly en Albon zelf geen koekenbakkers zijn en dat ook ervaren man Perez alle moeite heeft enigszins in de buurt te blijven van Max. Bij het team hebben ze inmiddels geaccepteerd dat niemand in de buurt komt van hun megaheld. Het verwachtingspatroon zal daardoor anders zijn…maar je blijft de tweede man. En moet hopen dat Red Bull dominant blijft zodat je af en toe een overwinning kan sprokkelen als Max onheil tegenkomt.

Het is een poisoned chalice, dat tweede zitje bij Red Bull. Wij zouden AA23 dus aanraden Toto te bellen. Laat Yuki of Daniel maar de vrolijke noot zijn bij Red Bull naast onze held.