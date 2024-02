A-segmentauto met automaat voor 7 mille – Autoblog Advies

Als je een A-segmentauto wenst met automaat voor 7.000 euro, welke opties zijn er dan eigenlijk als je geen Aygo of Up wil?

Tegenwoordig zijn de A-segmentauto’s met uitsterven bedreigd. Veel modellen zijn inmiddels van de markt gehaald en slechts een paar fabrikanten verkopen nog – met minimale marge – dit autotype. Wellicht om zo toch mensen naar de showrooms te lokken en te verbinden met hun merk. De Hyundai i10-rijder van vandaag zal een mooie Tucson wensen als er promotie is gemaakt en kinderen in the picture komen.

Dit betekent ook dat de tweedehandsmarkt op zijn kop komt te staan. De A-segmentauto’s zijn namelijk enorm populair. Ze zijn goedkoop in de verzekering en motorrijtuigenbelasting. Vanwege het lage gewicht zijn ze ook nog eens heel erg zuinig en het onderhoud is ook betaalbaar. Zeker als je voor een fris jong exemplaar gaat, weet je in elk geval dat er weinig financiële tegenslagen zijn die je kunt verwachten.

A-segmentauto voor 7 mille: kan dat dan?

Arienne is op zoek naar zo’n soort auto. Ze rijdt nu in een Renault Clio uit 1996 en nu pas wordt het tijd om te zoeken naar iets jongers. Kun je nagaan hoe goed die auto’s uit die tijd waren! Dat je bijna 28 jaar lang in zo’n auto kunt rijden, eentje die tegen een scherpe prijs gebouwd is.

Kudos voor Renault en een bewijs dat Frans rijden wel degelijk verstandig kan zijn. Maar de Clio is nu behoorlijk ‘op’ en het wordt Arienne iets te onzeker. In dit segment zijn er twee trio’s aan auto’s. Enerzijds heb je de Up, Mii en Citigo en anderzijds de C1, 107/108 en Aygo. Die wil Arienne niet. De Up niet vanwege vermeende mogelijke issues en de andere niet omdat je ze echt overal ziet.

Want is er niet iets anders leuks in dit segment? Het liefst een auto in een leuke uitvoering met kekke wielen, sprekende , kleur en een beetje uitrusting. Airco is niet verplicht, maar een CD-speler wel. Haar huidige Clio is een automaat en dat heeft ze nu graag weer. Kortom, wat is er mogelijk voor Arienne?

De wensen en eisen voor A-segmentauto voor Arienne kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Peugeot 205 GT/Renault Clio RN automatic 1996 Koop / lease: koop Budget: 7000 Jaarkilometrage: tot 10000 Brandstofvoorkeur: benzine Reden aanschaf andere auto: De renault is van 1996 en wordt me te onzeker. Gezinssamenstelling: alleenstaand Voorkeursmerken / modellen: Toyota/Hyundai/ Nissan/SEAT/ No-go merken / modellen: Aygo/citroen C1/peugeot 108/Fiat500

Zo komen we aan de cijfers:

Verbruik via Spritmonitor

Motorrijtuigenbelasting via Belastingdienst

Brandstofprijs via United Consumers (2,114 per liter)

Verzekering gemiddelde van diverse aanbieders

Disclaimer Volkswagen Up

In principe is de Volkswagen Up de beste auto in zijn klasse. Ja, ze zijn ook gebruikt niet goedkoop en er zijn op zich wel wat aandachtspuntjes. De Up rijdt het meest volwassen, zit het beste en geeft je het minste het gevoel in een goedkoop koekblik te zitten. De Seat Mii en Citigo zijn prima alternatieven die 95% van de Up-beleving bieden voor 20% minder centjes. Slimme keuze dus. Maar als het je smaak niet is: lekker links laten liggen, er is genoeg moois.

Kia Picanto 1.2 CVVT Comfort Pack (TA)

€ 6.848

2011

215.000 km

Wat is het?

De ultieme Up-concurrent en die misschien nóg beter is dan de Up. De Kia Picanto van deze generatie is namelijk een waanzinnig goede auto. Het is ongelooflijk dat Kia dit kon bouwen tegen zo’n lage prijs. De Kia Picanto is een A-segmentauto met alle voordelen ervan, maar net als in de VW Up heb je niet het koekblikgevoel. Dit is een compacte, maar zeer zeker een serieuze auto. Het nadeel is wel dat iedereen dat doorheeft en dat dus de prijzen heel erg stevig zijn. Als je per se een automaat wil, moet je genoegen nemen met een exemplaar met relatief veel kilometers. Ga je voor een handbak, dan heb je veel meer keuze uit frissere exemplaren.

Hoe rijdt het?

Zoals we zeiden: heel volwassen (voor dit segment). De Picanto heeft een keurig interieur met een redelijk goede zitpositie. Natuurlijk, alles is relatief, maar het is echt niet behelpen ofzo. Dit kun je niet vergelijken met een Cuore van 20 jaar geleden. De automaat is een ouderwetse viertraps slushbox. Deze castreert wel wat van de 85 aanwezige hengsten. Dus de prestaties zijn minder en het verbruik is hoger. Wij zouden echt kijken naar een handbak, want die rijden prettiger, vinniger en zijn goedkoper. Nadeeltje: heel zuinig zijn Picanto’s niet.

Kosten Kia Picanto

Verbruik: 1 op 13,33

Brandstofkosten: € 133

Gewicht: 850 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 32

Verzekering: € 60

Totale kosten per maand: € 225

Onderhoudsprognose

Het is een kleine Kia en dus heb je er weinig kosten aan. Zullen we met nog een dooddoener komen: wat er niet op zit, kan ook niet kapot. En misschien heeft Joep van Klokje Rond nog een paar schitterende volzinnen die we de volgende keer lenen. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat er vrij weinig mis is met deze auto’s.

Afschrijvingsprognose

Kleine auto’s zijn altijd geld waard. Niemand is op zoek naar een grote zware SUV van 20 jaar oud. Mensen die daar de kosten van kunnen betalen, kopen een nieuwer exemplaar. Maar kleine A-segement auto’s met een automaat kun je zo verkopen. Het probleem is dat dat betekent dat je voor 7 mille een exemplaar hebt met 215k op de klok. Voor een auto die destijds nieuw zo’n 12 kostte. Dat is het niet waard.

Renault Twingo 1.2 16v Dynamique

€ 6.995

2011

45.000 km

Wat is het?

De opvolger van de legendarische Twingo I! De Twingo II is uiteindelijk minder legendarisch gebleken. Dat is niet helemaal terecht, want deze generatie is weliswaar iets minder speciaal, maar er waren meer uitvoeringen waaronder een diesel en R.S.-versie. Dit is de middle-of-the-road 1.2 16v met 75 pk en en automaat. In principe kom je niets te kort: radiootje, elektrische ramen en zelfs een airco is aanwezig.

Hoe rijdt het?

Ondergetekende is een groot fan van kleine Franse auto’s. Ze hebben altijd een bepaalde vingervlugheid gecombineerd met een bepaalde mate van comfort. Op een lege bergweg is het zelfs uitermate vermakelijk om met een Twingo bochtjes te nemen. Maar als we onze volwassenen-pet opzetten: dit is voor zijn klasse meer dan acceptabel. De viercilinder is lekker soepel, ook niet verkeerd. Qua isolatie en verfijning merk je wel waar de lage prijs vandaan komt, uiteraard.

Kosten Renault Twingo

Verbruik: 1 op 14,04

Brandstofkosten: € 126

Gewicht: 923 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 30

Verzekering: € 60

Totale kosten per maand: € 216

Onderhoudsprognose

Twingo’s van deze generatie zijn verrassend betrouwbaar. Het grootste probleem is de vorige eigenaar. Veel A-segment auto’s worden echt gebruikt om zo goedkoop mogelijk te rijden en dat zie je soms terug in het onderhoud. Check dat goed!

Afschrijvingsprognose

Ook hier geldt dat kleine auto’s met een automaat altijd goed te verkopen zijn. Het enige nadeel is dat de Twingo er alleen als driedeurs is geweest en de markt wil graag een vijfdeurs. Aan de andere kant betekent het wel dat je een fris exemplaar kunt vinden voor 7 mille.

Suzuki Alto Automaat Comfort (GF)

€ 6.000

2012

80.000 km

Wat is het?

Jarenlang was dit DE goedkoopste auto in het gebruik. Keer op keer rekende de consumentenbond alle autokosten bijelkaar op en keer op keer bleek de Suzuki Alto de goedkoopste. De auto kun je ook tegenkomen onder de naam Nissan Pixo. In beide gevallen betreft het een typisch ouderwetse A-segmentauto, maar dan iets, eh, moderner. Het interieur is kaal en plastiekerig, het voelt vederlicht aan (omdat dat ook zo is) en ondanks dat alles erop zit dat je nodig hebt, komt het geheel nooit luxe over.

Hoe rijdt het?

Toch wel een beetje als een Japannertje. Dat betekent een hele makkelijke en eenvoudige bediening. Qua prestaties heb je met de automaat niet echt de snelste auto ter wereld, integendeel. De driecilinder is een prima torretje, maar die automaat snoept wel wat pk’s en Nm’s op. Oh, en ze maken een kabaal. Voor in de stad is het prima, op de snelweg is het tot 19:00 leuk.

Kosten Suzuki Alto

Verbruik: 1 op 15,38

Brandstofkosten: € 115

Gewicht: 855 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 30

Verzekering: € 45

Totale kosten per maand: € 190

Onderhoudsprognose

Hier wint de Suzuki Alto (en de Nissan Pixo) veel terrein, want ze staan bekend als zeer betrouwbaar. Het is in principe allemaal doorontwikkelde techniek waar Suzuki al jarenlang ervaring mee heeft. De meeste onderdelen zijn spotgoedkoop. Die dunne bandjes geven niet veel grip, maar zijn ook voordelig. Als we kijken naar het verleden, dan is roest uiteindelijk hetgeen de Alto de das om doet, maar met deze generatie heb je daar voorlopig nog lang geen last van.

Afschrijvingsprognose

Qua afschrijving zit je ook goed bij de Suzuki Alto. Het is dus niet de meest sexy auto ter wereld, maar wel eentje met een ijzersterk imago. Omdat ze zo zuinig en betrouwbaar zijn, kun je ‘m altijd weer gunstig doorverkopen. Zeker in deze onzekere tijden, rijdt men graag iets waar men zeker kan zijn van lage maandlasten.

YOLO: Smart Roadster Brabus (R452)

€ 6.950

2003

125.000 km

Wat is het?

Een heuse sportwagen met turbomotor, achterwielaandrijving, open dakje en een transmissie die je bedient met flippers aan het stuurwiel! Het idee erachter was om met bestaande Smart-onderdelen een fijn rijdende sportwagen te maken. Dat is gelukt. En nee, het is geen A-segmentauto, maar je het wel vergelijkbare kosten (zie kopje kosten).

Hoe rijdt het?

Bijzonder vermakelijk. Zie het een beetje als ‘my first Lotus’ en je komt in de buurt. De Smart Roadster is licht en het gewicht dat er is, is uitstekend verdeeld. De motor ligt namelijk in het midden. Deze Brabus-versie heeft 101 pk, maar je vindt ze ook met ongeveer 60 of 80 pk. In alle gevallen moet de auto het echt van de wegligging hebben. De transmissie is wat traag, maar komt er wel lekker in. Dat vonden we vroeger een nadeel, maar draagt nu een beetje bij aan de feestvreugde.

Kosten Smart Roadster

Verbruik: 1 op 17,33

Brandstofkosten: € 102

Gewicht: 832 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 32

Verzekering: € 50

Totale kosten per maand: € 184

Onderhoudsprognose

Hier ga je wel wat nadelen onder vinden van het concept. Ze staan niet te boek als bijzonder betrouwbaar. Er kan namelijk nogal wat kapot gaan aan deze sportwagentjes. In veel gevallen is het minder erg dan dat het lijkt, want Smart-onderdelen zijn voordelig. Zelfs als je veel groot onderhoud moet uitvoeren, vallen de kosten an sich erg mee. Houd er rekening mee dat het wat oudere auto’s zijn, dus je hebt vaker een euveltje welke je moet bedekken met de mantel der liefde.

Afschrijvingsprognose

Naast rijplezier is er nog een voordeel: de afschrijving. Die is er bijna niet. De tijden dat je een kale 60-pk versie voor 3-4 mille kon vinden, liggen achter ons. Voor 7 mille kun je misschien beter de Brabus overslaan en zoeken naar een nette 82-pk versie, maar ook die zal weinig afschrijven. Er zijn bijna geen leuke sportieve cabrio’s meer. Dus als het weer mooi weer wordt, zullen er nog altijd mensen zijn die een leuke open auto wensen en dan kom je best snel op een Smart Roadster uit.

Conclusie A-segment auto voor 7 mille:

Uiteraard hebben we een andere conclusie voor Arienne in haar zoektocht naar een A-segmentauto. Ten eerste: zo slecht zijn die VW Upjes niet. Het land staat er vol mee en sommige zijn ook gewoon netjes. Check dus onderhoud en staat van de auto. De Kia Picanto van de TA-generatie is een topauto, maar 7 mille voor een A-segmentauto met dik twee ton op de klok is de moeite niet waard. Overslaan dus (of ga op zoek naar een zuinigere handbak). De Suzuki Alto is een perfecte auto voor als je minimale kosten wenst, maar je ervaart ook hoe dat komt: het A-segment heeft sindsdien grote stappen gezet. Van deze vier blijft de Renault Twingo over. Met het gestelde budget is een keurig exemplaar goed te vinden waar je nog lang plezier van kunt beleven.

