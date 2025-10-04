Zlatan Ibrahimović is jarig en geeft zichzelf een nieuwe Ferrari

Zlatan viert niet zijn verjaardag, de verjaardag viert Zlatan.

De voetbalcarrière van Zlatan Ibrahimović mag dan wel voorbij zijn; zijn aanwezigheid op het wereldtoneel is dat zeker niet. Zlatan laat zich graag zien in het openbaar, zoals bij grote voetbalpotjes en F1-races. Daar steekt hij keer op keer de loftrompet over zichzelf op in derde persoon.

Een andere obsessie van de ex-voetballer is het kopen van leuke cadeautjes voor Zlatan wanneer hij jarig is. Gisteren was het weer zover. Dit jaar mocht Zlatan de door Zlatan geconfigureerde nieuwe Ferrari F80 laten zien aan de wereld van Zlatan.

De nieuwe Ferrari van Ibrahimović

‘Ibracadabra’ is weer eens bij Zlatans vrienden in Maranello geweest. Nadat hij vorig jaar een SF90 Spider cadeau kreeg van Zlatan is er dit jaar een Ferrari F80 onthuld. Het cadeau kan geen verrassing voor hem zijn. Niet alleen doordat hij het presentje aan zichzelf geeft, maar ook omdat de F80 al bij de presentatie van vorig jaar uitverkocht was.

Voor zijn 44e verjaardag heeft Zlatan het wat kalm aan gedaan met de configurator. Hij deelt de foto hierboven met het bijschrift: ”Fijne verjaardag aan Zlatan”. Het lijkt erop dat hij heeft gekozen voor de lakkleur ”Grigio Scuro 792” (als ik ernaast zit, laat het me vooral weten!). Deze tint is stijlvol, maar ook één van de standaard kleuren. Er zijn ook historisch verantwoorde opties zoals Rosso Dino of iets bijzonders als Green Jewel of matte Verde Masoni Opaco.

Maar goed, Zlatans wil is wet en dus komt er een grijze Ferrari. Achter de cockpit ligt een 3,0-liter V6 met een hoek van 120 graden die 900 pk produceert en tot 9.200 tpm gaat. Hoe dat klinkt, hoor je hieronder. Voor 300 pk extra zijn er twee elektromotoren op de vooras. Hierdoor schiet Zlatan in 2,15 seconden naar de 100. De F80 gaat maximaal 350 km/u.

Wat kost de nieuwe Ferrari van Zlatan?

Zlatan moet er wat voor over hebben om een cadeautje voor Zlatan te kopen. In het thuisland vraagt Ferrari € 3,6 miljoen voor de nieuwe F80 van Zlatan. Wisselgeld voor een voetballer met een carrière zoals die van de Zweedse oppergod, maar toch. Hopelijk heeft Zlatan ooit een grote garage cadeau gedaan aan Zlatan, want het begint er inmiddels aardig vol te raken. Zlatan heeft onder andere nog een Monza SP2, LaFerrari, 918 Spyder, RS6 in zijn bezit. Namens de hele Autoblog-redactie: grattis på födelsedagen gud!