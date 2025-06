Zoveel geld krijgen Volkswagen-medewerkers die vrijwillig ontslag nemen

Tschüs, mach’s gut! Volkswagen zwaait duizenden medewerkers uit.

Jullie moeten meer Volkswagens kopen, want dan hoeft het concern ook geen mensen te ontslaan!

Volkswagen heeft de eerste grote stap gezet in de aangekondigde reorganisatie. Eerder werd al bekend dat de grootste werkgever van Duitsland van plan was duizenden mensen te ontslaan. Daar vonden de vakbonden weer wat van natuurlijk. Uiteindelijk is het merk tot een compromis gekomen waar duizenden medewerkers wel brood in zagen.

Ook de top van Volkswagen moet inleveren. De salarissen en bonussen van bestuursleden gaan vanaf 2025 stapsgewijs omlaag. In 2025 en 2026 gaat het om een verlaging van 11%, gevolgd door 8,5% in 2027, 6,5% in 2028 en 5,5% in 2029. Deze maatregel moet het concern naar schatting zo’n 1,5 miljard euro per jaar opleveren.

Het concern zet in op vrijwillig vertrek en een krimp van de productiecapaciteit. inmiddels hebben al zo’n 20.000 medewerkers vrijwillig afscheid genomen van het concern, daarover bericht Handelsblatt.

Zak met geld krijgen

Deze duizenden mensen konden rekenen op een aantrekkelijke vertrekregeling. Voor een deel van de mensen gaat het om een vervroegd pensioen. Het bedrag bedroeg minimaal 17.700 euro voor medewerkers die er nog maar kort zitten en hun biezen pakken. Maar trouwe medewerkers met een lange staat van dienst kunnen in het hoogste tariefniveau zelfs meer dan 400.000 euro (!) krijgen. Nu snap je misschien waarom duizenden Volkswagen-medewerkers Tschüs hebben gezegd. Het gaat dan om medewerkers die al 20 jaar of langer bij Volkswagen werken.

Volkswagen is er nog niet. Het concern wil een banenreductie van meer dan 35.000 functies in Duitsland tegen 2030 te realiseren. Daarnaast willen ze de productiecapaciteit met 734.000 voertuigen per jaar verlagen.

De reorganisatie heeft direct gevolgen voor meerdere fabrieken. De locatie in Emden blijft de productie van de ID.4 en ID.7 op zich nemen, maar bij de fabriek in Osnabrück zal in 2027 de stekker gaan uit de productie van de T-Roc Cabriolet. Ook de productie van de ID.3 in Dresden wordt stopgezet.