Anti Tesla campagne regelt superbowl zendtijd

Tesla wordt morgen even te kakken gezet tijdens de Superbowl, beter bekend als het grootste TV-moment van het jaar.

Morgen is het weer zo ver. Twee teams van elk 53 man, zullen het tegen elkaar opnemen in Superbowl LVII. Dit keer zijn het de Philadelphia Eagles die het opnemen tegen de Kansas City Chiefs. Beide teams hebben de afgelopen jaren al vaker de finale van het NFL seizoen gespeeld (en gewonnen). Volgens de experts (lees: wedkantoren) zijn de Eagles de favorieten voor de zege, zij het met een kleine marge. Top tip: persoonlijk denk ik dat als de dokters van de Chiefs Patrick Mahomes’ enkel volspuiten met pijnstillers -wat ze ongetwijfeld gaan doen- de Chiefs ‘m gewoon gaan pakken.

Enfin, de superbowl gaat natuurlijk om de wedstrijd zelf, maar ook om het hele randgebeuren. De Amerikanen maken er, zoals van alles, een feest van epische proporties van. De halftime show is legendarisch. Slechts de grootste sterren verschijnen doorgaans op het podium dat eventjes opgetuigd wordt om de helft van de wedstrijd te markeren. Velen kijken eigenlijk alleen voor de muziek en dansexplosie.

En dan zijn er natuurlijk nog de reclames. In het verleden maakten we wel eens een overzicht van alle superbowl reclames. Veel bedrijven maken speciaal voor de superkom een nieuwe spot. Autobedrijven doen/deden daar ook graag aan mee. Ondanks de miljoenen die je moet neertellen voor een paar kostbare secondes in beeld.

Zoveel geld is een beetje positieve PR de fabrikanten namelijk wel waard. Maar hoe zit dat dan met negatieve PR? Tesla zal morgen namelijk even keihard te kakken worden gezet tijdens de superbowl. Dat komt allemaal door Dan O’Dowd. Deze Tesla-hater van het puurste soort, zendt morgen uit naam van zijn Dawn Project een filmpje uit waarin Tesla’s nep-kinderen neermaaien en andere verkeersovertredingen begaan. Een en ander is bedoeld om de fouten en gevaren van Tesla’s van Full Self Driving bloot te leggen.

Watch The Dawn Project’s #SuperBowl ad demonstrate critical safety defects in @Tesla Full Self-Driving. 6 months ago we reported FSD would run down a child. Tesla hasn't even fixed that! To focus their attention, @NHTSAgov must turn off FSD until Tesla fixes all safety defects. pic.twitter.com/AxJbN5oOSr — Dan O'Dowd (@RealDanODowd) February 11, 2023

Maar, mag dat nou eigenlijk allemaal wel, deze zwartmakerij? Kennelijk wel. O’Dowd is nogal diehard in zijn Tesla-haat. Eerder al kocht hij bijvoorbeeld een pagina in de New York Times om Tesla te bashen. Hij heeft zelfs een campagne georganiseerd om Senator te worden. Echter was zijn hele campagne, ‘per toeval’ volledig gericht op één punt: Tesla’s FSD afschaffen. Onder het mom van ‘politieke campagne’ en de vrijheid van meningsuiting die daarin besloten ligt, mocht O’Dowd Tesla keihard aanpakken.

De campagne is inmiddels verloren, maar onder de banner van The Dawn Project, gaat O’Dowd voorlopig gewoon door met het verspreiden van zijn anti Tesla boodschap. Een cease and desist order van Tesla, doet daar ook niks aan af. Het beoogde doel van O’Dowd is de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) bewegen om Full Self Driving te verbieden. Cynici zeggen echter dat O’Dowd een persoonlijk motief heeft. De zelfverklaarde miljardair heeft een bedrijf dat software ontwikkelt, onder andere op het gebied van…autonoom rijden. Elon Musk zegt dan ook dat O’Dowds ego groter is dan zijn kunde.

Maar goed, egoïstische motieven ten spijt, is het natuurlijk ook wel ergens gek dat Tesla een niet bepaald vlekkeloos werkende bèta mag uittesten op het nietsvermoedende publiek. In oktober maakte de NHTSA bekend dat gedurende een periode van vier maanden vanaf mei 2022, elf mensen in Amerika zijn omgekomen bij ongelukken waarbij autonoom rijden een rol speelde. Bij tien van die elf gevallen, was een Tesla betrokken. En dan gaat dus alleen om de dodelijke ongevallen, niet om de gevallen waarbij er alleen sprake was van kleiner letsel en/of blikschade.

Eigenlijk is het verbazingwekkend dat Tesla het risico durft te nemen dat er een kind oversteekt dat keihard wordt neergemaaid door een Tesla in een land met een claimcultuur als Amerika. Doch Elon Musk heeft duidelijk balllllls of steeeeel. Morgen gaat hem dat eventjes opbreken, maar hoe de lange termijn uitpakt, zal de toekomst leren…