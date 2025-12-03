Rijden door de spits gaat je geld kosten als het aan D66 en CDA ligt

De vraag is of de andere partijen ook zo happig zijn op de plannen van D66 en het CDA.

Als een Bassie & Adriaan zijn Rob Jetten en Henri Bontenbal de afgelopen dagen de beste vrienden geworden. Bijna een soort broers, zoals de bekende clown en acrobaat. Het formatieproces verloopt vrij soepel en gisteren is een tussenverslag gepresenteerd. Dit bestaat uit een reeks ideeën waar andere partijen dan op kunnen aansluiten in het uiteindelijk smeden van een coalitie.

Rekeningrijden volgens D66 en CDA

Waar we natuurlijk geïnteresseerd in zijn is het autogedeelte. Want een onderwerp dat inmiddels net zo oud is als het Binnenhof wordt weer van de plank gehaald: rekeningrijden. Het idee komt bij vrijwel elk kabinet weer ter sprake. Meestal sneuvelt het onderwerp weer voordat het ook maar enigszins concreet wordt. Het is ook de vraag wat hier uit gaat komen.

De manier waarop CDA en D66 een kilometerheffing voor zich zien is als volgt. Automobilisten in Nederland moeten per kilometer gaan betalen. Wie door de spits rijdt zal een extra pittige rekening gepresenteerd krijgen. Het idee is mensen ontmoedigen om de spits in te duiken. Dat laatste klinkt in theorie leuk, alleen vraagt dit ook flexibiliteit van het bedrijfsleven. En die baas ziet de meeste mensen toch echt het liefste vroeg op het werk verschijnen. Zeker bij beroepen waar op afstand werken geen mogelijkheid is.

Rekeningrijden opnieuw leven in blazen is wat dat betreft een leuk idee van CDA en D66, maar of het er ook echt gaat komen? Het ligt er maar net aan met welke partijen er straks een kabinet gaat komen. Het zijn vooral de linkse partijen die fan zijn van het concept. GroenLinks-PvdA, ChristenUnie, Volt. Die hoek. Maar er zijn genoeg tegenstanders: BBB, Denk, FVD, JA21, NSC, PVV, SGP en de SP zien een kilometerheffing niet zitten.

Kortom, het is een leuk ideetje dat geopperd wordt door CDA en D66 in hun tussentijdse plannen. Maar of het dit keer er echt gaat komen? Hmmm..



