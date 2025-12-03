Rijden door de spits gaat je geld kosten als het aan D66 en CDA ligt

De vraag is of de andere partijen ook zo happig zijn op de plannen van D66 en het CDA.
Als een Bassie & Adriaan zijn Rob Jetten en Henri Bontenbal de afgelopen dagen de beste vrienden geworden. Bijna een soort broers, zoals de bekende clown en acrobaat. Het formatieproces verloopt vrij soepel en gisteren is een tussenverslag gepresenteerd. Dit bestaat uit een reeks ideeën waar andere partijen dan op kunnen aansluiten in het uiteindelijk smeden van een coalitie.
Rekeningrijden volgens D66 en CDA
Waar we natuurlijk geïnteresseerd in zijn is het autogedeelte. Want een onderwerp dat inmiddels net zo oud is als het Binnenhof wordt weer van de plank gehaald: rekeningrijden. Het idee komt bij vrijwel elk kabinet weer ter sprake. Meestal sneuvelt het onderwerp weer voordat het ook maar enigszins concreet wordt. Het is ook de vraag wat hier uit gaat komen.
De manier waarop CDA en D66 een kilometerheffing voor zich zien is als volgt. Automobilisten in Nederland moeten per kilometer gaan betalen. Wie door de spits rijdt zal een extra pittige rekening gepresenteerd krijgen. Het idee is mensen ontmoedigen om de spits in te duiken. Dat laatste klinkt in theorie leuk, alleen vraagt dit ook flexibiliteit van het bedrijfsleven. En die baas ziet de meeste mensen toch echt het liefste vroeg op het werk verschijnen. Zeker bij beroepen waar op afstand werken geen mogelijkheid is.
Rekeningrijden opnieuw leven in blazen is wat dat betreft een leuk idee van CDA en D66, maar of het er ook echt gaat komen? Het ligt er maar net aan met welke partijen er straks een kabinet gaat komen. Het zijn vooral de linkse partijen die fan zijn van het concept. GroenLinks-PvdA, ChristenUnie, Volt. Die hoek. Maar er zijn genoeg tegenstanders: BBB, Denk, FVD, JA21, NSC, PVV, SGP en de SP zien een kilometerheffing niet zitten.
Kortom, het is een leuk ideetje dat geopperd wordt door CDA en D66 in hun tussentijdse plannen. Maar of het dit keer er echt gaat komen? Hmmm..
Reacties
Gele Koplamp zegt
Op zich lijkt het mij geen slecht idee om op deze manier te stimuleren dat we niet massaal in dezelfde files gaan staan. Waar ik me wel zorgen over maak is hoe we dit willen inrichten, zonder dat het een vorm van massasurveillance wordt.
Foramen zegt
Je zou zeggen dat buiten de spits rijden al voldoende beloond wordt doordat je dan niet in de file hoeft aan te sluiten.
We hadden een pandemie nodig om ons uit de auto te krijgen maar de mogelijkheid om thuis te werken is alweer snel vergeten.
plumdeplakmuis zegt
Rekeningrijden kost de gemeenschap 750 miljoen per jaar, nog meer ambtenaren erbij, nog meer overhead, nog meer prive administratie, Uiteindelijk gaan we dit gewoon met zijn allen betalen. Waar denken ze de 750 miljoen per jaar vandaan te halen? Alle euros die je prive of zakelijk aan rekeningrijden uitgeeft ga niet ergens anders aan uitgeven. Ofwel het gaat welvaart kosten. Oh ja, er zijn nog wat privacy uitdagingen.
petroldrinker zegt
Ik ben enorm pro een vorm van rekening rijden (het word dan immers goedkoper om extra autos te hebben waaronder dikke suv’s voor de deur te zetten die je amper gebruikt zoals esclades of tahoe’s etc) liefst gewoon tol heffen en tol vignetten zoals in andere landen ook gebeurt, kunnen toeristen/buitenlanders ook eindelijk is mee betalen waar ze wel gebruik van maken, net als wij in europa….
wbt de spits, leuk, zal de rekening doorschuiven naar de werkgever gezien die eist dat ik om 8am op kantoor zit, gooit het bedrijf tzt het uurtarief omhoog, en dus krijg je weer het vicieuse cirkeltje met alle prijs en loonverhogingen…
Zolang het maar niet via een blackbox gebeurt, en dat je ook over buitenlandse km’s mag betalen zoals toen ge-oppert werd, want dat slaat natuurlijk nergens op
mashell zegt
Hoho. Het bezit mag niet goedkoper worden omdat dan de woonwijken helemaal vol gezet worden met oude barrels, daar gaan dan gemeenten weer op reageren en dat doen ze met parkeervergunningen en dan wordt het duur.
Duitsland heeft geprobeerd vignetten in te voeren en dat is mislukt dus Nederland maakt ook niet veel kans.
Het best kunnen we kilometerheffing en spits heffing alleen in voeren voor vrachtverkeer, dat zou al veel files schelen.
quincy zegt
Ik rij nu 2x in de week naar het zuiden van het land (200km enkele rit). En vrachtverkeer valt mij wel op inderdaad. We hebben het absoluut nodig, dat snap ik heel goed. Maar
madvillain zegt
Nou verrassing, rekeningrijden wordt komende zomer al ingevoerd in Nederland voor alle vrachtwagens uit binnen- en buitenland.
Eigenlijk raar dat hier helemaal niks over bekend is in het nieuws..
mashell zegt
In theorie klopt dat…. Zie: https://zetookdeknopom.nl/thema/reizen-en-vervoeren/tip/houd-rekening-met-de-vrachtwagenheffing-vanaf-2026
Maar zoals je zegt is er zo weinig over bekend dat je nu al kunt aanvoelen dat er op het laatste moment protesten uit de sector komen en het weer uitgesteld gaat worden.
petroldrinker zegt
Hoezo in de woonwijk parkeren? Ik zet gewoon de autos op eigen terrein of in mn garages…. alleen de daily drivers staat buiten op de oprit….
Brigadier Broekhoest zegt
Natuurlijk, want vrachtverkeer staat voor z’n lol de hele dag aan te sluiten? Enig idee van laad- en losafspraken, planning e.d.? Of ga jij je boodschappen om 23:00 ‘s avonds doen in het vervolg?
In mijn ogen zou het al veel schelen om boomers uit de spits te weren.
quincy zegt
Rekeningrijden ben ik het sowieso niet mee eens, want volgens mij brengt dat alleen maar nadelen voor de maatschappij met zich mee.
Maar in de spits rijden meer belasten is gewoon belachelijk als er praktisch geen alternatief is. Werkgevers zijn een groot deel van het issue (tijdens corona mochten we wel allemaal thuis werken, maar nu zie je toch weer veel te vaak dat er minimaal zoveel dagen op kantoor doorgebracht moet worden… zelfs als je dan minder productief bent door bijvoorbeeld kantoortuinen). Maar een redelijk deel van de maatschappij is ook ingericht op 08.30u tot 17.00u mentaliteit. Kinderopvang/BSO bijvoorbeeld is voor die periode beschikbaar.
Dus met hogere tarieven verander je mijn inziens niets. Je zorgt er alleen maar voor dat mensen nog meer geld moeten betalen om te moeten werken. Reiskosten zijn al belachelijk hoog in ons land, daar komt dit dan bovenop (gaat echt niet goedkoper worden dan MRB, als ze dat al afschaffen).
Bouw aan goede alternatieven om de spits te verspreiden bijvoorbeeld (goede treinverbindingen, misschien wel hoge snelheidslijnen tussen de grootste steden die ver uit elkaar liggen, duidelijk en stabiel OV, en plek in de trein om te zitten).
Overigens vind ik de reclame nu op TV over in de ochtend eerst thuis beginnen voordat je naar kantoor gaat al een prima begin. Maar het probleem zit hem toch meestal bij de werkgevers (van die debiele micromanagers vooral) die willen zien dat je aanwezig bent en “wat doet”.
jaso013 zegt
Dat hele rekeningrijden is een farce. Het kost klauwen met geld, het gaat voor niemand goedkoper worden. Typisch gevalletje symboolpolitiek.
Jansen zegt
Volgens mij moeten we eens gewoon een toeslag gaan berekenen aan alle buitenlandse kentekens die hier rond rijden. Je ziet werkelijkheid geen een andere Europees land zoveel buitenlandse kentekens. Bevalve dan in de Duitse grensstreek 😀
RiKe zegt
Rekeningrijden hebben we al, zit al verwerkt in belastingen die we nu al betalen. Als je meer rijdt moet je meer tanken/laden en betaal je dus meer. Veel mensen hebben de mogelijkheid helemaal niet om buiten de spits te gaan rijden, zelfs als ze dolgraag zouden willen. Het is dus gewoon WEER een extra belasting op een belasting die we al betalen, plus een vorm van controle want reken er maar op dat er een systeem komt die je in de gaten gaat houden, bijvoorbeeld camera’s als bij een trajectcontrole. Het doel is dus controle maar vooral geld, de burger leeg trekken met iets waar ze niet onderuit kunnen.
gerjan zegt
Gewoon van af Zwolle en dan naar benenden tolwegen. Drenthe Groningen Friesland vrij van tolwegen laat drukke westen maar eens betalen. Noorden word altijd vergeten dus vergeet de tolwegen in het noorden. Vergeet rekeningrijden. Gewoon elke snelweg in het westen rond Utrecht allemaal tolwegen maken.
mashell zegt
Noorden wordt altijd vergeten… Overijssel, Gelderland, Limburg, Flevoland en Zeeland worden ook altijd vergeten. Het land bestaat volgens de politiek uit de twee Hollanden en Utrecht en ze hebben gehoord dat in Brabant ook licht brandt…