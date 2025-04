Zo ziet de grote broer van de Mazda 6e er écht uit

Maak alvast kennis met de SUV-broer van de Mazda 6e.

Leuk hoor, zo’n goed gepende elektrische sedan om het gat op te vullen wat de Mazda 6 achterlaat. Maar laten we wel wezen: het grote geld zit daar niet. Dat heeft Mazda begrepen en nu komt er een grote broer voor de 6e. Die vult geen gat op. Ook al is hij ter grootte van een CX-5, daar komt gewoon een vervanger voor. Deze staat er los van.

Mazda EZ-60

Net als bij de Mazda 6e begint het bij een versie voor China. Logisch, gezien de Chinese roots. De grotere Mazda begint zijn leven als Mazda EZ-60 als zustermodel van de Deepal S07. Door zijn begin in China weten we nog twee dingen extra over de EZ-60. Ten eerste hoe hij eruit ziet. Ja, dat wisten we al, dankzij nogal gegenereerde plaatjes die ook nog eens niet de achterkant volledig weergeven. Om typegoedkeuring te krijgen in China moet het Ministery of Industry and Information Technology (MIIT) alvast wat foto’s maken van de auto. En die zijn openbaar.

Qua vormgeving probeert Mazda iets nieuws, met het Kodo-design dat van de ‘grille’ doorloopt in de dagrijverlichting. Proportioneel doet de auto wat denken aan de CX-30. We hebben ook al wat specs en dan blijkt dat de EZ-60 wel een maatje groter wordt. 4,85 meter lang met een breedte van 1,935 meter en een hoogte van 1,62 meter. Het wordt een directe rivaal voor auto’s als de Tesla Model Y en Volkswagen ID.4.

De achterkant is dus nog niet vertoond en het lijkt erop dat Mazda helemaal iets nieuws probeert. Bovendien is er net als bij de nieuwe Tesla Model Y een grote leegte onder de achterruit met het kenteken in de bumper. Even wennen en als we even brutaal mogen zijn: niet echt herkenbaar Mazda. Ook het uitschrijven van het merk en niet een logo gebruiken draagt daar aan bij.

Range Extender

Het andere wat we leren dankzij deze Chinese Mazda EZ-60 is dat er net als de EZ-6 een Range Extender-versie komt. Waar een natuurlijk ademende 1.5 liter viercilinder enkel fungeert als aggregaat voor de accu’s, die dan weer power verzorgen door elektromotoren aan te drijven. In totaal goed voor 255 pk. In de EZ-6 is deze setup goed voor zo’n 160 volledig elektrische kilometers en 1.300 km op één tank als de benzinemotor bijspringt. Deze versie zou interessant kunnen zijn voor Europa, maar voor de EZ-6 bleef deze variant in China. De verwachting is niet dat dit verandert voor de EZ-60. Misschien als het een hit blijkt.

Zoals het nu lijkt volgt de Mazda EZ-60 het pad van de EZ-6 en dat betekent dat we de CX-6e(?) voor Europa ergens dit jaar te zien krijgen. Als elektrisch zustermodel voor de aankomende CX-5 kan dit best wel eens scoren.