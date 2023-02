Ok, wie uit de Tweede Kamer zit gratis z’n Tesla te laden?

Deze Tesla hangt aan het stopcontact in de parkeergarage van de Tweede Kamer.

Een bijzondere gang van zaken in de parkeergarage onder de huidige Tweede Kamer. Er is namelijk een persoon die met zijn of haar Tesla gebruik maakt van het publieke stopcontact in de garage. Op deze manier kan de elektrische auto ‘gratis’ opgeladen worden. Nou ja, gratis voor de Tesla-rijder. De stroom komt natuurlijk ergens anders vandaan.

Opmerkelijk, want er zijn gewoon laadpunten aanwezig voor bezoekers en medewerkers van de Tweede Kamer in deze parkeergarage. Voor zo’n laadsessie moet wel betaald worden. Daar had de eigenaar (m/v) van deze Tesla geen zin in. Liever voor nop aan het stopcontact hangen. Hoogstens inefficiënt overigens. Een elektrische auto opladen aan het stopcontact is alles behalve aan te raden. Je krijgt er zo’n 3 tot 5 kilometer per uur bij. Kortom het is niet alleen asociaal, het is ook nog eens totaal niet de moeite.

De Tesla werd gespot door Tweede Kamer-lid Romke de Jong. Hij deelde de foto’s op Twitter.

Ik blijf me er over verbazen. Tesla rijders in de Tweede Kamer die hun auto (gratis) opladen aan een daarvoor niet bedoeld 230v stopcontact terwijl er legio oplaadpunten zijn (betaald). Kennelijk hakt de crisis er in de Kamer goed in… Romke de Jong

De grote vraag is natuurlijk: van wie is deze Tesla? De Tweede Kamer is nogal een grote organisatie. Naast de 150 kamerleden bestaat de organisatie zelf uit 575 ambtenaren. Tel daarbij op dat het spul ook nog dagelijks bezoekers ontvangt. Iemand die Sherlock Holmes wil spelen en gaat posten bij het stopcontact: be my guest.

Of wellicht dat de Model 3-rijder geschrokken is van de commotie en het stopcontact voortaan met rust laat. Laten we het erop houden dat het op z’n minst een bijzondere kwestie is.