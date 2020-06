ANWB waarschuwt: Vanaf september wordt het extreem druk

Volgens de glazen bol van de ANWB wordt het vanaf september echt extreem druk op de snelweg, zelfs drukker dan voor corona.

Het zijn wat vreemde tijden op de (snel)wegen van Nederland. Het is druk, maar niet per se meer rond de spitstijden. De files zijn er maar nauwelijks, in plaats daarvan zijn er continu auto’s. Dat terwijl we midden in een pandemie zitten en je juist zou verwachten dat iedereen thuis zou blijven.

Dat het vreemd druk is op de wegen, is niet (alleen) de observatie van deze schrijver, maar eentje die de ANWB vandaag geeft. Bij de BNR Nationale Autoshow gaf Verkeersinformatie-manager Arnoud Broekhuis namelijk aan dat we inmiddels op zo’n 97 procent verkeersdrukte zitten, in vergelijking met voor het coronavirus. Dat scheelt niet bijzonder veel dus. Je zou dan ook verwachten dat we qua files weer bijna op hetzelfde niveau zitten, maar dat is juist niet zo.

Voor het eerst in de 41-jarige historie van de ANWB Verkeersinformatie zijn er namelijk geen structurele files meer in Nederland, zo zegt Broekhuis. Files komen nog voor, maar dan door ongelukken. Niet omdat het gewoon druk is. Hij wijt dit aan het gegeven dat mensen nog steeds ‘massaal’ thuiswerken. Daardoor is er geen ochtendspits en zit er meer spreiding in het verkeer.

Maar waarom er dan nog wel zoveel verkeer is? Simpel, het openbaar vervoer. Mensen die normaal met het OV zouden reizen naar bijvoorbeeld familie, pakken nu de auto. Al is het in sommige provincies wel wat erger dan in andere. In Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland is er zelfs méér verkeer dan pre-corona. In Noord-Holland en Utrecht is er juist minder verkeer te bekennen.

Maar dit verminderd gebruik van het OV is wel een mogelijk probleem voor de toekomst. Wanneer thuiswerken immers wordt versoepeld – de ANWB verwacht dat dit in september staat te gebeuren – dan moeten die mensen per auto naar hun werk. Fietsen doen mensen in de herfst immers ook een stuk minder. Broekhuis verwacht dan ook dat het vanaf september echt extreem druk gaat worden. Hij roept werkgevers dan ook op om het thuiswerken te blijven vasthouden. Of op z’n minst een paar dagen per week thuis te werken, ‘en dan niet allemaal op vrijdag’.

Of de files daadwerkelijk terug gaan keren? De ANWB hoopt van niet. Maar de voortekenen lijken niet al te positief te zijn…

Foto: 456 GT van @Thomcarspotter Autojunk.nl.