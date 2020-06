Dit is wat de BPM per 1 juli gaat doen

Gaat ie omhoog, of gaat ie omlaag? Vanaf 1 juli wordt de BPM op een andere manier berekend, de gevolgen daarvan lees je hier.

Komende woensdag is het eindelijk zo ver. Dan is het 1 juli en wordt de BPM niet meer op de stokoude NEDC-waarden gebaseerd, maar stapt de overheid over op WLTP. Bij die nieuwe meetmethode zie je meestal meer CO2. De overheid claimt dat deze overgang budgetneutraal verloopt, maar daar is niet iedereen het mee eens.

Nu is er een nieuwe partij die zich heeft gemengd in de BPM-discussie. Onderzoeksbureau JATO heeft namelijk onderzocht wat nou precies al die veranderingen zijn en welke effecten dit heeft op de Nederlandse automarkt. En waar zij achterkwamen, is vrij opvallend.

Maar we beginnen met simpele cijfers. De gemiddelde BPM is per 1 januari 2020 13.100 euro. Vanaf woensdag wordt dit 12.775 euro. Je leest het goed, de gemiddelde BPM gaat komende maand omlaag. Dat zei salesmanager Maarten Palthe bij de BNR Nationale Autoshow.

Het woord gemiddelde is hier wel cruciaal. Want bij sommige auto’s gaat het flink omlaag. Neem een Jaguar XJ diesel. Een auto waarvan deze schrijver dacht dat die niet meer te koop was, maar voorraadmodellen schijnen nog beschikbaar te zijn. Die voorraadmodellen gaan per 1 juli minder kosten. Tienduizend euro minder, om precies te zijn. De BPM wordt dan ‘slechts’ 26.000 euro.

Sowieso worden benzine- en dieselauto’s straks over het algemeen iets goedkoper, aldus Palthe. Behalve grote, luxe SUV’s dan. De manager geeft het voorbeeld van een Audi Q5 – nog niet eens een hele grote SUV – die straks 5.000 euro duurder wordt. De crossover levert de Nederlandse staat dan 35.000 euro aan BPM (en BTW) op.

PHEV’s worden over het algemeen iets duurder, maar hierbij zijn de effecten wat milder. Op PHEV’s zit immers al weinig BPM. Maar als PHEV’s duurder worden en benzineauto’s goedkoper, dan betekent dat eigenlijk dat het gat tussen de twee auto’s kleiner wordt.

Maar wat is nou dat opvallende nieuws? Nou, de prijslijst van een auto wordt straks vrij ingewikkeld. Niemand koopt immers een auto zonder eerst langs de optielijst te gaan. Andere velgen, groter navigatiescherm, subtiel spoilerpakketje… Allemaal zaken die voor een grotere rol- of luchtweerstand kunnen zorgen, of een toegenomen gewicht. Bij de NEDC-resultaten werd dit kennelijk niet meegenomen, maar bij WLTP volgens Palthe wél. Zelfs iets simpels als een trekhaak maakt de berekening al ingewikkeld, zo blijkt. Het is misschien wel wat eerlijker voor het milieu, maar kan wel voor een nare verrassing zorgen als je iets te enthousiast was met de optielijst…

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Jeroen Maas, PR-manager van Opel Nederland, legt uit waarom de Opel Mokka dé meest belangrijke auto voor het merk in jaren is. En Wouter rijdt in de nieuwe Audi A3. Wil je zo’n rijtest ook kunnen kijken? Check dan onze rij-impressie van die nieuwe A3.