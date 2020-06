Jaguar Land Rover gaat verder waar Mercedes stopte

Waar Mercedes geen heil ziet in waterstofauto’s, denkt Jaguar Land Rover daar toch anders over.

Waterstofauto’s zijn een grote belofte, maar weten die nog niet helemaal waar te maken. Het idee is dat je het tanken en de range hebt van een benzineauto, maar de milieuvoordelen hebt van een EV. Het probleem is alleen dat waterstofauto’s gigantisch duur zijn om te ontwikkelen en wat praktische bezwaren hebben.

De laatste jaren zagen we dan ook dat automerken zeiden zo’n waterstofauto te willen ontwikkelen, om het later te laten vallen. Mercedes liet een paar maanden terug nog weten met waterstofauto’s te stoppen, bijvoorbeeld. Het ontwikkelen van een waterstofauto is volgens Mercedes twee keer zo duur als het ontwikkelen van een elektrische auto. Dat terwijl het ontwikkelen van zo’n elektrische auto al duurder is dan een benzine- of dieselauto. En zo’n waterstofauto kan je aan bijna niemand verkopen.

Op dit moment zijn eigenlijk alleen BMW, Hyundai en Toyota bezig met waterstof. Al kan je daar vanaf vandaag nog een automerk aan toevoegen. Jaguar Land Rover gaat volgens Auto Express namelijk zo’n waterstofauto ontwikkelen. Hiervoor krijgt het zo’n 80 miljoen euro van de Britse regering. Het is vooralsnog een onderzoeksproject, het zou dan ook zomaar kunnen dat de bolide nooit het levenslicht ziet. Maar het is wel interessant dat er tóch partijen zijn die interesse tonen in deze techniek.

Voor Project Zeus werkt JLR samen met meerdere Britse bedrijven, waaronder Delta Motorsport, Marelli Automotive Systems en UKBIC. Het idee is dat het een premium waterstofauto wordt met ‘JLR-kenmerken’. Denk hierbij aan een lange actieradius en het snel kunnen tanken, zo blijkt. Al hoort het kunnen trekken van iets, offroaden en het werken in lage temperaturen hier ook bij.

Project Zeus staat nog in haar kinderschoenen. Het is dan ook onduidelijk wanneer we deze waterstof-Jaagggg kunnen zien. Al is het ook onduidelijk of het een Jaaaggg wordt. Zeus zou ook zomaar een Land Rover kunnen zijn. Maar ga er maar vanuit dat je zo’n waterstofauto niet in een paar maanden in elkaar geknutseld hebt. Maar over enkele jaren zouden we er zomaar meer van kunnen zien.