Apollo krijgt wat hulp van een originele AMG-gangster

Een god uit de klassieke oudheid die samenwerkt met een grootheid uit de Duitse tuningscene; dat kan alleen maar goed gaan.

Als purist ben je waarschijnlijk wel bekend met de Apollo IE, een carbon hypercar-kanon dat gemaakt is volgens ‘oude waarden’. De IE, wat overigens staat voor Intensa Emozione, hoeft van zijn makers niet de sterkste, krachtigste of allersnelste auto ooit evah te zijn. In plaats daarvan gaat het allemaal om die ouderwetse beleving achter het stuur. Een atmosferische motor, een laag gewicht (1.250 Kg), flitsende rij-eigenschappen en niet te vergeten een bruut geluid moeten een grijns op het gelaat van de bestuurder toveren. Dat wil overigens niet zeggen dat de IE een slome duikelaar is. De atmosferische V12 in het achteronder baseert op de krachtbron uit de Ferrari F12berlinetta (rijtest) en gooit er dankzij wat goodies van Autotecnica Motori 780 pk uit.

Apollo gaat tien IE’s maken voor klanten, die allen een kale prijs van dik twee miljoen op moeten kunnen hoesten. Om er voor te zorgen dat het product van Gumperts oude toko qua bouwkwaliteit voldoet aan de ongetwijfeld hoge eisen van klanten, heeft het bedrijf de hulp van HWA ingeschakeld.

HWA werd opgericht door Hans Werner Aufrecht (HWA), een van de grondleggers van AMG. HWA runt bijvoorbeeld het fabrieksteam van Mercedes in de DTM, maar was in het verleden ook verantwoordelijk voor de bouw van de legendarische Mercedes CLK GTR. Meer recentelijk is HWA ook ingeschakeld om mee te werken aan de Fittipaldi EF7. Der Alte Hans gaat dus lekker met zijn bedrijfje op 81-jarige leeftijd. De ontwikkeling van de IE wordt aan het eind van dit jaar afgerond. Klanten zullen nog even moeten wachten op de uitlevering van hun auto’s tot 2019.