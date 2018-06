Wat gaat Ford doen met deze oude stationshal?

Snode plannen van The Blue Oval.

Detroit was ooit bruisend: denk aan Motown en autofabrikanten zoals GM en Ford die er hun zaken begonnen. Daarvan zijn momenteel nog maar twee dingen over: vergane glorie en Ford. Je zou zeggen dat eerstgenoemde laatstgenoemde afschrikt, maar Ford blijft trouw aan hun hometurf. Sterker nog, Ford gaat proberen de glorie iets minder vergaan te maken. De stationshal op bovenstaande afbeelding wisselde van eigenaar, met als nieuwe eigenaar het Amerikaanse automerk.

Wat Ford van plan is met het oude gebouw is niet bekend. Gelukkig vinden de Detroiters (?) over het algemeen de koop van Ford een goed idee, omdat het gebouw een blikvanger is voor het oude deel van de stad. Het gebouw staat al sinds de jaren ’80 leeg en is sindsdien ook niet meer onderhouden door de vorige eigenaren van de Moroun-familie. Ford is wel van plan om iets te doen met het gebouw, maar we moeten dus even wachten om te weten wat dat is. Een goede opknapbeurt lijkt me een pre.

Het kan ook zijn dat Ford het treinstation gewoon opknapt en zo laat, om de historie van hun thuisstad in stand te houden. Of zijn er leuke dingen die je kan doen met zo’n gebouw? Een gigantische fabriek vol met Ford’s nieuwe fabriekshulpje bouwen, misschien? Suggesties welkom.

Image-credit: Dave Hogg op Flickr.