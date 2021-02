Drive to Survive laat dramatische start van 2020-seizoen zien - Autoblog.nl

In het nieuwe seizoen van Drive to Survive gaat de Formule 1-organisatie zien hoe de dramatische start van het 2020-seizoen verliep.

Iedereen zag het al aankomen, alleen FIA en de Formule 1-organisatie wilden het niet erkennen. Toen de wereld nog in de eerste maanden van de coronapandemie zat, moest de Formule 1 in Australië beginnen. Het publiek, de teams, de media. Ze waren allemaal naar Melbourne afgereisd om de start van het 2020-seizoen mee te maken. En toen, slechts uren voor de eerste oefensessie zou beginnen, cancelde de organisatie het hele raceweekend.

Nu maakt Formule 1 bekend dat die uren en dagen centraal zullen staan in het derde seizoen van Drive to Survive. Deze Netflix-serie begon in 2019 en geeft kijkers exclusieve behind the scenes-beelden van de koningsklasse van de motorsport. Op 19 maart verschijnen de tien afleveringen van dit derde seizoen.

Naast het begin van het 2020-seizoen, gaat Drive to Survive ook in op de ‘echte’ start bij de GP van Oostenrijk. Verder moeten de ‘intense rivaliteiten, gevechten en onverwachte podiumfinishes’ ook langskomen bij de afleveringen. Oh, en dat Hamilton voor de zevende keer wereldkampioen werd laten ze ook niet zomaar voorbijgaan. In de komende weken delen Netflix en de Formule 1 een trailer. Vooralsnog moeten we het doen met deze kleine preview.