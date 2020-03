Ian Callum, Audi en BMW helpen je (kinderen) door de verveling heen

Laat je innerlijke kind los met de kleurplaten van Ian Callum én Audi.

Er is een aanzienlijke kans dat je dit thuis leest. Goed, het is zaterdag, maar ook dan kun je werken, toch? Door de oproep om zo veel mogelijk thuis te werken en indien mogelijk ook thuis te blijven, wordt het leven wel een beetje saai. Er zijn maar zoveel Netflix-series of autogerelateerde documentaires die je kunt kijken, zo veel muren die je kunt schilderen en noem het maar op.

Kinderlijk vermaak

En wat te denken van je kinderen. School is meestal hun enige bezigheid en vele landen kampen met dichte scholen. Ze kunnen zoals altijd met hun HotWheels-autootjes spelen, knutselen, of gewoon simpel een kleurplaat inkleuren. Daar waar je leert binnen de lijntjes te kleuren, je creatieve geest de vrije loop te laten: leuke vrijetijdsbesteding.

Maar ook dan zijn er maar zoveel gele zonnen en savanne-dieren die je kunt inkleuren. Het is pas echt cool als een autofabrikant speciaal voor deze periode een set kleurplaten samenstelt.

Ian Callum Design

Ian Callum van het niet geheel toevallig genaamde designhuis Ian Callum Design, helpt een handje. Met zijn nieuwe oude Vanquish in de hoofdrol brengt hij drie kleurplaten uit. Een frisse wind in de wereld van standaard kleurplaten en zo wordt voor je je jonge zoon (of dochter) een liefde voor Britse sportauto’s met de paplepel ingegoten. De kleurplaten staan op de downloads-pagina van het merk, onder een aantal leuke plaatjes van de Vanquish 25 die je ook nog als poster kunt ophangen.

Audi

Meer fan van Duits spul? Dan biedt naast Ian Callum ook Audi een middel tegen verveling. Zij doen exact hetzelfde, maar dan met een heel boek vol met kleurplaten. Speciaal voor deze moeilijke corona-tijd is ook die gratis en voor niets als PDF te downloaden. Oude Audi’s, nieuwe Audi’s, racewagens, rallywagens, straatwagens: ze zijn er allemaal en er is voor elk wat wils.

Zo goed als een Nederlandse dealer

Nog leuker en nog meer lokaal waagt BMW zich ook aan dit kindervermaak. Nederlandse dealer Dusseldorp voegt er nog een extra dimensie aan toe: kras en win! Of nou ja, kleur en win. Op hun site kun je zo goed mogelijk de kleurplaat inkleuren en het resultaat opsturen voor een prijs. Zo wordt je productiviteit ook nog beloond.

Alleen voor kinderen…?

En ik dan? Fijn dat je kroost lekker creatief aan het doen is, maar als volwassene is verveling ook een zeer serieus probleem. Waarom niet zelf ook aan de slag gaan? Adult Coloring Books zijn een tijdje best populair geweest. Laat niemand jou vertellen dat zaken leeftijdsgebonden zijn, de gemiddelde Ravensburger-puzzel mag je ook gewoon nog in elkaar zetten tot en met je negenennegentigste. Dan mag je wat ons betreft ook gewoon de verveling bestrijden met een kleurplaat van Audi of Ian Callum. Wie weet staat een andere kleur dan blauw die Vanquish wel erg goed.