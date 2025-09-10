Historisch verantwoord, maar of deze supercar nu mooi is?

Soms is een historische knipoog niet altijd even mooi op een moderne supercar.

McLaren heeft in Japan een exclusieve primeur gelanceerd: de 750S JC96, een speciale editie die enkel en alleen voor de Japanse markt wordt gebouwd. Het uiterlijk is toch enigszins discutabel. Doe mij dan maar die speciale Aston Martin Volante van eerder vandaag.

Het is in elk geval een primeur voor McLaren, want nog niet eerder kreeg één land een exclusieve uitvoering. Slechts 61 exemplaren worden gemaakt. Niet toevallig hetzelfde startnummer waarmee de F1 GTR in 1996 de All Japan Grand Touring Car Championship won. Zo zijn er nog veel meer historische verwijzingen.

De inspiratiebron is duidelijk: de F1 GTR’s van Team Goh die midden jaren ’90 de Japanse circuits onveilig maakten. Vooral de auto met startnummer 61, bestuurd door John Neilsen en David Brabham, staat centraal. McLaren ziet de JC96 als een liefdesbrief aan zijn Japanse fans én als eerbetoon aan dat kampioensjaar.

Nu hopen voor de Britse autofabrikant dat de Japanners deze speciale editie genoeg kunnen waarderen dat ze naar de showroom komen. Want uiteindelijk draait het om pegels, niet om liefdadigheid.

De 750S JC96 zit vol knipogen naar de F1 GTR. Zo krijgt de supercar een gloednieuw 15-spaaks ultralicht wiel, gebaseerd op de racewielen van de Longtail-GTR’s. Ook is de MSO High Downforce Kitstandaard, met een dikkere splitter, grotere achterspoiler en extra louvres. Voor de Spider is dat nieuw, nog niet eerder kon je die aero-set op een open McLaren krijgen. Het resultaat is tot 10% meer downforce, dus het is nog nuttig ook.

Qua uiterlijk is de JC96 verre van subtiel. Elke auto krijgt details op splitter, spiegels en vleugeltips in één van vier kleuren: Memphis Red, Titanium Silver, Ice White of Graphite Grey. Daarmee refereert McLaren aan de ‘Tiger Stripe’-livery van de F1 GTR’s. Er is ook nog een Tribute Livery met een volledig handgeschilderde variant. Maar daar komen slechts vier gelukkigen voor in aanmerking.

Japanners houden wel van uitbundigheid, dus misschien vinden ze dit wel te gek. Denk aan knotsgekke Lambo’s vol kermisverlichting en franjes die te vinden zijn in de grote Japanse steden. Het is niet voor niets dat een tuner als Liberty Walk uit Japan afkomstig is.

Binnenkant met gouden randje

Ook binnenin vind je een flinke dosis heritage. De stoelen zijn bekleed met Alcantara in drie mogelijke thema’s. En dan de details. Schakelaars en pedalen met een gouden afwerking, JC96-logo’s op hoofdsteunen en armsteunen en een uniek plaquette dat elk exemplaar uniek maakt. De schakelpaddles en stuurdetails zijn exclusief voor deze uitvoering uitgevoerd in titanium.

Alleen voor Japan

Over smaak valt niet te twisten, maar dat mogen ze lekker in Japan uitzoeken. Het is niet voor niets dat McLaren deze unieke editie alleen in het land van de rijzende zon lanceert. Misschien is het wel een hit, weet jij veel. Het is in elk geval wat anders.