Ferrari vecht met hart en ziel voor behoud van de V12

Goed nieuws, daar houden we van.

Ferrari is tijdens het Autosalon van Genève veelvuldig in gesprek gegaan met de automedia. Gisteren konden we nog het een een ander vertellen over het aankomende model met een hybride V6. Daarnaast wil het merk binnenkort ook nog een auto op de markt brengen met een gedeeltelijk elektrische V8. Zodoende lijkt het alsof de Italianen krachtige atmosferische motoren compleet vergeten zijn, maar dit is allebehalve de waarheid.

Integendeel, Ferrari wil dergelijke krachtbronnen wat graag in het gamma houden. Voor het sportwagenmerk is het echter belangrijk dat het een effectieve overstap maakt naar het produceren van hybride auto’s. En hoewel het dit kan doen met de blokken die de meeste cilinders hebben, begrijpt het dat een dergelijk plan alleen zal werken wanneer het zonder tegenstribbelen meedoet aan de trend van ‘downsizing‘.

Het is dus vanzelfsprekend dat Ferrari zijn kleinere motoren wil gebruiken voor toekomstige hybride modellen. De V12, die Ferrari als de kern van het merk wil aanhouden, zal elektrificering als gevolg weten te ontwijken. De aandrijflijn van de LaFerrari was een uitzondering, aldus Michael Leiters, technisch hoofd van het automerk.

In een gesprek met Top Gear laat Leiters tegelijkertijd weten hoe hij denkt dat de toekomst van de V12 eruit zal zien.

“If you want to maximise the benefits of an electrified powertrain, you need to do it with downsizing otherwise it doesn’t make sense. A naturally aspirated V12 engine is not a downsized engine, and for me it doesn’t make sense as a hybrid. We will fight for the V12, of course. We will do everything we can to keep it as it is core to our brand. But a real hybridisation of the V12? I don’t see it. […] In the future, we’re being forced to look at emissions [the F8 is the first Ferrari to go through the WLTP cycle] and if you want to really utilise the CO2 benefit, you have to downsize.”