Deze klassieker is eigenlijk heel erg modern

Die mag zo voor de deur!

Ares Design is een welkome aanvulling op het gebied van coachbuilders. Regelmatig komen er projecten voorbij die absoluut de moeite waard zijn. Helemaal origineleel is het idee van hun filosofie niet. Ze maken klassiek uitziende koetswerken op basis van moderne auto’s. Eigenlijk niets meer dan een klassiek re-interpretatie van een oud design. Het gaat meer om de uitvoering, want ze weten bij Ares precies de goede snaar te raken. Het is een ode aan het origineel, zonder afbreuk te doen. Zie het als een moderne opname van een Beatles-nummer, als het maar vakkundig genoeg gedaan wordt, kunnen er mooie dingen uit groeien.

Hun laatste creatie heet Project Wami. En ja hoor, ook deze auto is verschrikkelijk fraai geworden. Het is een moderne variant van de late jaren ’50 Maserati’s. De tijd dat stijl gewoon standaard was bij dit soort auto’s. Hij doet enigszins denken aan de A6G/2000 Frua uit 1956, maar het is geen directe kopie.

De basis van Project Wami is officieel niet bekend, maar de vooruit lijkt wel heel erg veel op die van de nieuwe Ferrari Portofino. Bij een moderne auto is het mogelijk om het koetswerk aan te passen, maar niet de vooruit. Zeker bij een cabrio is de voorruit en stijl een integraal deel van de auto. Dit zou betekenen dat deze auto een 600 pk sterke 3.9 liter V8 onder de klassiek gevormde motorkap heeft. Bij de interieurfoto’s zien we iets waar we erg blij van worden: drie pedalen! Helaas is de Portofino alleen leverbaar met een automaat, maar wie weet heeft Ares een verrassing op komst.

Zoals je kunt zien zijn de afbeeldingen nog impressies. Wanneer de productieversie het levenslicht ziet, is nog niet bekend.