Arnold Schwarzenegger is nu ook wegenbouwer

Wachten tot de officiële instanties iets oplossen kan soms (te) lang duren, het zelf oplossen was voor Arnold Schwarzenegger de betere oplossing.

Het is een irritatie voor elke automobilist: kuilen in de weg. Je ziet auto’s vaak genoeg al slalommend een weg nemen om ervoor te zorgen dat je je ophanging niet krom rijdt op de soms toch aardige kraters in het wegdek. Zo ook een sjaak van een pothole in een nette wijk in Los Angeles. Waar menig automobilist het gebrekkige asfalt kotsbeu is, niet in de laatste plaats Arnold “The Terminator” Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger is gat in de weg zat

Je kunt dan wachten tot de gemeente het aanpakt. Het probleem is dat die vaak vanwege procedures op procedures (lang leve de bureaucratie) er weken over doen. Dat terwijl automobilisten en motorrijders dagelijks last hebben van het gat in de weg. Ook Arnie moet kennelijk vaak genoeg over de weg en vindt ook dat de gemeente er (te) lang over doet.

Zelf fixen

Schwarzenegger zegt zelf dat hij het wachten klaar is en meer van het type ‘niet denken maar doen’ is. Vandaar dat hij en een team bij elkaar sprokkelde om eens wegen te gaan bouwen. Niet zoals bij TopGear met megafoons die onder stoomwalsen gegooid worden, maar gewoon klassiek handwerk. Asfalt, spades en spierballen om het gat op te vullen met nieuw asfalt en zo de weg weer egaal te maken.

The Terminator deelde bovenstaande video op zijn Twitteraccount. We zien de inmiddels 75-jarige acteur en ex-politicus aan het werk alsof hij eeuwig jong is. Bovendien wordt zijn werk direct gewaardeerd door voorbijgangers. Blijkt die oude baas gewoon nog een weldoener voor zijn wijk te zijn ook.

Gemeente not amused

Tenminste, dat denk je. Volgens de gemeente ging het niet om een door slecht onderhoud gecreëerd gat, maar een gat speciaal gemaakt om aan een put te werken. De plaatselijke autoriteiten zijn dan ook niet zo blij met de actie van Arnold Schwarzenegger en het gat moet nu weer open gemaakt worden. Een leuke publiciteitsstunt dus, maar iets meer onderzoek namens Arnie was op zijn plaats geweest.