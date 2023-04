Deze Kia EV6 bestaat uit 350.000 onderdelen

Auto’s zijn complex, maar om 350.000 onderdelen te kunnen onderscheiden voor deze Kia EV6 is er gebruik gemaakt van LEGO.

Een maand geleden noemde ik de Land Rover Defender van LEGO nog de gaafste LEGO set tot nu toe. Belofte maakt schuld en dus heb ik mijn paasweekend gespendeerd aan het in elkaar zetten van de Land Rover. Dat klusje heb je binnen een paar dagen wel gepiept en dan kun je genieten van een model in ongeveer schaal 1 op 15.

Kia van LEGO

Ondertussen was Kia bezig met een wat groter project, wat ook iets langer heeft geduurd dan het paasweekend. Voor Design Week in Milaan besloot het Koreaanse merk de handen ineen te slaan met een Italiaanse LEGO-professional. Het resultaat is een volledig uit LEGO bestaand model van de Kia EV6 GT. Dat is een bekend kunstje, maar het blijft nog steeds indrukwekkend.

350.000 stukjes

Dat je in schaal 1:1 een Kia EV6 GT van LEGO op een echte EV6 kunt laten lijken, dat behoeft geen uitleg. Wel is het altijd leuk om de cijfertjes erbij te pakken. Zo bestaat deze Kia EV6 uit niet minder dan 350.000 LEGO-stukjes. Er hebben 800 manuren gezeten in het bouwen van de EV6, verspreid over 4 maanden tijd. Het bouwen werd uiteraard gedaan door een team van professionele LEGO-bouwers.

Rijden kan de Kia EV6 GT van LEGO natuurlijk niet, maar dat betekent niet dat de auto op één plek blijft. Kia gaat een groot evenement hosten tijdens de Design Week waar de auto prominent te zien is. Daarna gaat de auto te zien zijn op meerdere plekken waar Kia aan zelfpromotie doet. Net als Kia Nederland trouwens met een veel grotere Kia EV6.